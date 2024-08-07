أخبار مصرية

انطلاق امتحانات الشهادات الابتدائية والإعدادية والقراءات للدور الثاني في هدوء واستقرار

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/19
  • 2/19
  • 3/19
  • 4/19
  • 5/19
  • 6/19
  • 7/19
  • 8/19
  • 9/19
  • 10/19
  • 11/19
  • 12/19
  • 13/19
  • 14/19
  • 15/19
  • 16/19
  • 17/19
  • 18/19
  • 19/19

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق امتحانات الشهادات الابتدائية والإعدادية والقراءات للدور الثاني في هدوء واستقرار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اليوم الأربعاء، امتحانات الشهادات الابتدائية والإعدادية الأزهرية والقراءات للدور الثاني، حيث أدى طلاب الشهادة الابتدائية الامتحان في مادة القرآن الكريم، بينما أدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان في مادتي الفقه واللغة العربية ورقة أولى( النحو والصرف)، في حين أدى طلاب شهادات القراءات الامتحان في مادتي الفقه والإنشاء، في هدوء واستقرار.


وأوضح الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تم الاستعداد جيدا لامتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية للدور الثاني، حيث تم التنسيق مع رؤساء المناطق وتوضيح التعليمات اللازمة بالامتحانات، مؤكدا أنه تم التشديد على توفير الجو المناسب للطلاب، حتى يتمكنوا من أداء الامتحانات.


وبيّن الشيخ حميد أبو عريضة، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، أنه بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالشهادة الابتدائية للدور الثاني ٣٥٦٦٩ طالبا وطالبة، بينما بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالشهادة الإعدادية للدور الثاني ٤٤٣٢١ طالبا وطالبة، في حين بلغ عدد الطلاب المتقدمين بشهادات القراءات( التجويد- العالية- التخصص) ٤١١٣ طالبا وطالبة مقسمين على ٤٠ لجنة.

جدير بالذكر أنه انطلقت امتحانات الشهادات الابتدائية والإعدادية والقراءات اليوم الأربعاء، وتستمر امتحانات الشهادة الابتدائية حتى يوم الثلاثاء المقبل، بينما تنتهي الشهادة الإعدادية يوم الأربعاء المقبل، في حين تنتهي شهادتي التجويد والعالية يوم الأربعاء وشهادة التخصص يوم الخميس.

d7d23f3669.jpg
4620c01d60.jpg
247c7ff89b.jpg
2d1d77404d.jpg
edaeb06906.jpg
e7f1291ab3.jpg
72edd270b3.jpg
be81323bb6.jpg
82ce7dbf41.jpg
ad0b2e5d43.jpg
ccb885e8ac.jpg
0eb3d6d072.jpg
05dfb887eb.jpg
660fed579a.jpg
f6e3f23619.jpg
b6b422d289.jpg
c33209f619.jpg
8445cc23cd.jpg
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا