انطلاق امتحانات الشهادات الابتدائية والإعدادية والقراءات للدور الثاني في هدوء واستقرار

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أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اليوم الأربعاء، امتحانات الشهادات الابتدائية والإعدادية الأزهرية والقراءات للدور الثاني، حيث أدى طلاب الشهادة الابتدائية الامتحان في مادة القرآن الكريم، بينما أدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان في مادتي الفقه واللغة العربية ورقة أولى( النحو والصرف)، في حين أدى طلاب شهادات القراءات الامتحان في مادتي الفقه والإنشاء، في هدوء واستقرار.



وأوضح الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تم الاستعداد جيدا لامتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية للدور الثاني، حيث تم التنسيق مع رؤساء المناطق وتوضيح التعليمات اللازمة بالامتحانات، مؤكدا أنه تم التشديد على توفير الجو المناسب للطلاب، حتى يتمكنوا من أداء الامتحانات.



وبيّن الشيخ حميد أبو عريضة، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، أنه بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالشهادة الابتدائية للدور الثاني ٣٥٦٦٩ طالبا وطالبة، بينما بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالشهادة الإعدادية للدور الثاني ٤٤٣٢١ طالبا وطالبة، في حين بلغ عدد الطلاب المتقدمين بشهادات القراءات( التجويد- العالية- التخصص) ٤١١٣ طالبا وطالبة مقسمين على ٤٠ لجنة.

جدير بالذكر أنه انطلقت امتحانات الشهادات الابتدائية والإعدادية والقراءات اليوم الأربعاء، وتستمر امتحانات الشهادة الابتدائية حتى يوم الثلاثاء المقبل، بينما تنتهي الشهادة الإعدادية يوم الأربعاء المقبل، في حين تنتهي شهادتي التجويد والعالية يوم الأربعاء وشهادة التخصص يوم الخميس.