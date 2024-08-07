نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق فعاليات التدريب الجوى المصرى الفرنسى المشترك "آمون -24" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت فعاليات التدريب الجوى المصرى - الفرنسى المشترك ( آمون - 24 ) بمشاركة عدد من المقاتلات من مختلف الطرازات والذى يتم تنفيذه على مدار عدة أيام بعدد من القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية.

تضمنت المرحلة الأولى للتدريب تنفيذ مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم القتالية لكلا الجانبين، فضلًا عن التدريب على أعمال التخطيط وإدارة أعمال قتال جوية مشتركة لتبادل الخبرات وتطوير المهارات للقوات المشاركة بما يمكنهم من تنفيذ المهام المكلفين بها.

يأتى ذلك فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع نظائرها من الدول الشقيقة والصديقة لدعم وتعزيز علاقات التعاون فى مختلف المجالات العسكرية.