الخارجية الأمريكية : مصر وقطر تقومان بعمل جيد فى الدفع قدما بمفاوضات الهدنة

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية: "مفاوضات الهدنة لم يكن يحضرها هنية وحده وكان معه عدد من قيادات حماس ويمكنهم الآن نقل رسائل إلى السنوار، وعلى السنوار القبول بوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمصلحة الشعب الفلسطيني".وتابعت الخارجية الأمريكية: "سنستمر بالدفع قدما في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ونريد رؤية استمرار المحادثات".