وزير الصحة والسكان يلتقى سفير دولة العراق لدى مصر لبحث تعزيز التعاون المشترك

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 أغسطس 2024 09:32 مساءً - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتور قحطان الجنابي، سفير دولة العراق لدى مصر، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال الصحي، وذلك اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة في مدينة العلمين الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد في مستهل الاجتماع على عمق وقوة العلاقات بين الدولتين الشقيقتين على مدار سنوات طويلة، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتكثيف التعاون مع دولة العراق في مختلف المجالات الصحية والدوائية، لدعمها في تطوير نظامها الصحي.

وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول مناقشة التعاون في مجال الدواء، حيث أكد الوزير في هذا الشأن على أهمية تحقيق التكامل في تسجيل الدواء المصري في دولة العراق خاصةً الأدوية الأساسية، بما يضمن خفض تكاليف استيراد الأدوية فى العراق.

وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول أيضًا مناقشة التعاون في مجال تقديم الخدمات الطبية سواء الاستعداد لاستقبال مرضى من دولة العراق وإجراء الجراحات الدقيقة والتخصصية وتقديم الخدمات العلاجية لهم بالمستشفيات المصرية، او إرسال فرق طبية لدولة العراق للمساهمة في تقديم الخدمات للشعب العراقي، وذلك في ضوء الاحتياجات والتخصصات المطلوبة.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن الاجتماع تطرق الى بحث التعاون في مجال التدريب، من خلال اعتماد برامج تدريبية مشتركة بين وزارتي الصحة بالدولتين، فضلاً عن مناقشة نقل الخبرات المصرية في مجال الإنشاءات والتجهيزات الطبية للدولة العراقية، حيث أكد الوزير في هذا الشأن أن مصر تمتلك خبرات كبيرة في في مجال بناء المشروعات الصحية والمدن الطبية وفقاً للمعايير والاكواد العالمية في الإنشاءات الحديثة.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير وجه خلال الاجتماع بدراسة توفير مكتب صحي لدولة العراق في مصر، لافتاً إلى أن الاجتماع تناول النقاش حول سبل التعاون لتقديم الدعم الصحي للأشقاء من الفلسطينيين داخل دولتي مصر والعراق.

حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتورة علا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث، والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور حاتم عامر، معاون وزير الصحة للعلاقات الصحية الدولية.















