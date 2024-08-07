أستاذ بجامعة القدس: الاحتلال الإسرائيلى يخطط لاجتياح دير البلح

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 7 أغسطس 2024 11:31 مساءً - قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الإحتلال الإسرائيلى تحجج بالأمس أنه تم إطلاق عدة صواريخ محلية الصنع من جنوب وشمال قطاع غزة وبالتحديد بيت حانون كما أثير فى الإعلام أنه تم إبلاغ بعض المناطق ببيت حانون بضرورة الإخلاء لأن الإحتلال سينفذ بها عمليات.

وأضاف "الرقب"، خلال مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أنّ الاحتلال الإسرائيلي بعمليات هدم المنازل والأحياء، والتمدد في نسف كل المباني يؤكد أنه يخطط للبقاء أطول فترة في غزة.

ولفت إلى أنّ هناك استهدافات لخيام النازحين في منطقة خان يونس، مشيرا إلى أنّ الاحتلال يخطط لاجتياح منطقة دير البلح ومناطق المعسكر بخان يونس، كما لا يكف عن عمليات القتل والتدمير.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أنّ الاحتلال الإسرائيلي يرفض دخول شاحنات المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، كما أنّ معبر رفح لم يعد يعمل كما كان سابقا، فضلا عن عودة الشاحنات المصرية مرة أخرى دون إفراغ حمولتها، لافتا إلى أنّه لا يوجد مكان آمن بغزة، إذ جرى استهداف أكثر من 173 منطقة نزوح.