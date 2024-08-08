مواعيد مباريات اليوم الخميس 8-8-2024 والقنوات الناقلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 أغسطس 2024 07:28 صباحاً - تقام اليوم الخميس 8-8-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة مصر ضد المغرب في الدور نصف النهائي بأولمبياد باريس 2024، والمنافسة على الميدالية البرونزية، بالإضافة إلب لقاء طرابزون سبور المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمود حسن تريزيجيه مع رابيد فيينا النمساوي، في التصفيات التأهيلية (3) بالدوري الأوروبي.

مواعيد مباريات أولمبياد باريس 2024 والقنوات الناقلة

مصر X المغرب – 6 مساء – beIN Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

مولده النرويجي X سيركل بروج البلجيكي – 8 مساء

طرابزون سبور X رابيد فيينا – 8 مساء

باناثينايكوس X أياكس الهولندي – 9 مساء

سبورتينج براجا X سيرفيت السويسري – 10.30 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

زد اف سي X الزمالك – 9 مساء – ONTime Sports

سموحة X الأهلي – 9 مساء - ONTime Sports

مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة

بيراميدز X أبوقير للأسمدة – 6 مساء - ONTime Sports

الترسانة X الجونة – 6 مساء - ONTime Sports