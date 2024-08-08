نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات حالة الطقس في الفترة المقبلة: أمطار غزيرة وسيول على مناطق معينة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد في هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة في البلاد خلال الأيام المقبلة.

وأكدت أن هناك توقعات بهطول أمطار غزيرة قد تصل إلى حد السيول على بعض المناطق، منها حلايب وشلاتين، رأس بناس، مرسى علم، أبوسمبل، أسوان، والوادي الجديد.

كما أشارت إلى أن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة قد يؤثر على بعض الطرق.

التوقعات الأمطار والسيول

أوضحت دكتورة شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن الأمطار الغزيرة قد أدت إلى حدوث سيول في بعض المناطق، وخاصة في حلايب وشلاتين، ومن المتوقع أن تستمر هذه الحالة حتى يوم الأحد المقبل.

وأضافت أن الأمطار قد تكون خفيفة إلى متوسطة، مع احتمالية حدوث برق ورعد أحيانًا على مناطق جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، بالإضافة إلى نشاط الرياح التي قد تثير الرمال والأتربة على بعض الطرق.

أثر الأمطار الغزيرة في إثيوبيا والسودان

أشارت شاكر إلى أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها إثيوبيا والسودان هي جزء من فيضان النيل، وهو أمر غير معتاد في هذا الوقت من السنة، نتيجة السيول الشديدة التي تحدث في فصل الصيف.

وأكدت على أهمية متابعة النشرة الجوية بانتظام والابتعاد عن الطرق المغلقة بسبب السيول للحفاظ على سلامة الأرواح.

نصائح للمواطنين

في ختام حديثها، دعت الدكتورة إيمان شاكر المواطنين إلى عدم المجازفة بحياتهم في حالة غلق الطرق بسبب السيول.

وأوصت بمتابعة النشرة الجوية بانتظام وارتداء الكمامة عند التعرض لرياح شديدة ومثيرة للأتربة للحفاظ على الصحة وسلامة الأفراد.