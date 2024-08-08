جهود التحالف الوطني لا تقف عند التكافل الاجتماعي.. ماذا قدمت المبادرة للتمكين الاقتصادي؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 أغسطس 2024 09:32 صباحاً - يدعم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، منظومة شبكات الحماية الاجتماعية كونه شريكا مهما، يعمل مع الحكومة والقطاع الخاص، ليبرز دور المجتمع المدني، من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لمصلحة المواطنين على امتداد محافظات مصر، حيث يعتبر عنصر رئيسى فى العملية التنموية التى تشهدها مصر حاليا لكونها أداة فعالة لتدعيم حقوق المواطن المصرى.
وتمتلك مؤسسات المجتمع المدنى كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها فى مختلف المحاور.
ويعد التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ركنا مهما فى عملية التنمية بالدولة، كما تمثل مبادرات التحالف بللورة للشراكة التى خطتها الدولة المصرية بين مؤسساتها والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحقيق أولويات عملية التنمية الشاملة، فثد أطلق عدة مبادرات هامة لعل أهمها كتف في كتف، وحملة إيد واحدة، والتي اتخذت أهداف عديدة لتأمين احتياجات الأسرة المصرية من جهة وتحقيق التمكين الاقتصادي في ذات الوقت.
ولم تعد جهود التحالف الوطني للتكافل الاجتماعي تقتصر على تقديم المساعدات والدعم المباشر للأسر الفقيرة والمحتاجين، بل تعدتها إلى مبادرات نوعية تهدف إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للمجتمع. تسعى هذه المبادرات إلى خلق فرص عمل جديدة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية للأفراد والمجتمعات.
التحالف الوطني للتكافل الاجتماعي: رؤية متكاملة
يقوم التحالف الوطني للتكافل الاجتماعي على رؤية شاملة تتجاوز تقديم الدعم المالي والمساعدات الغذائية. يركز التحالف على تحقيق التنمية المستدامة من خلال تمكين الأفراد اقتصاديًا، وتحفيزهم على الاعتماد على الذات. تهدف هذه الجهود إلى خلق مجتمعات قادرة على النمو والازدهار بشكل مستقل.
تؤكد جهود التحالف الوطني للتكافل الاجتماعي أن التنمية المستدامة لا تتحقق فقط من خلال تقديم المساعدات، بل عبر تمكين الأفراد اقتصاديًا. من خلال دعم المشروعات الصغيرة، وخلق فرص عمل، وتعزيز ريادة الأعمال، يسعى التحالف إلى بناء مجتمعات قادرة على النمو والازدهار بشكل مستقل. هذه الرؤية الشاملة تعكس التزام التحالف بتحقيق تغيير حقيقي ومستدام في حياة الأفراد والمجتمعات.