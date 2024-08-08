نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة تكشف تفاصيل تطوير مدينة "رأس الحكمة" وتعويضات الأهالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء يوم الأربعاء الماضي لمتابعة إجراءات تسليم المرحلة الأولى من مشروع تطوير مدينة "رأس الحكمة" وتسليم التعويضات للمستحقين.

تفاصيل الاجتماع والإجراءات الحالية

في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أوضح الحمصاني أن الاجتماع شهد استعراضًا شاملًا للإجراءات التنفيذية الجارية تمهيدًا لتسليم المرحلة الأولى من الأرض المخصصة للمشروع.

ويهدف هذا المشروع إلى تطوير منطقة رأس الحكمة عبر تنفيذ خطط شاملة تضمن تحسين البنية التحتية وتوفير السكن البديل للأسر المتضررة.

كما تطرق الاجتماع إلى متابعة موقف صرف التعويضات العينية للمستحقين ضمن حدود المرحلة الأولى من المشروع، بالإضافة إلى متابعة تسليم قطع الأراضي البديلة للأسر المستحقة في منطقة "شمس الحكمة" حيث يتم توفير سكن بديل لهم.

مستجدات التعويضات والمراحل المقبلة

أشار المستشار الحمصاني إلى أنه تم صرف ما يزيد عن 4.4 مليار جنيه كتعويضات لأهالي منطقة رأس الحكمة حتى الآن.

تتنوع التعويضات بين تسليم أراضٍ بديلة أو تقديم تعويض نقدي عبر شيكات للمستحقين. وقد أكد أن هذا المبلغ يعكس التزام الحكومة بتعويض الأهالي بشكل عادل ومنصف.

وتوقع الحمصاني أن يتم تسليم المرحلة الأولى من مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وقبل أقل من شهر.

وأكد أنه تم تخطيط المنطقة المخصصة لتعويض الأهالي بقطع أراضٍ بديلة، حيث سيستفيد منها نحو 1500 أسرة مستحقة. كما شدد على الالتزام الكبير بتنفيذ المرافق والبنية الأساسية في هذه المنطقة لضمان توفير بيئة ملائمة للسكان.