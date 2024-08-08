وزارة العمل تعلن عن 700 فرصة عمل لفتيات 15 محافظة في مجال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 أغسطس 2024 11:25 صباحاً - أعلنت وزارة العمل ،اليوم الخميس،عن 700 فرصة عمل جديدة ،لفتيات 15 محافظة ،من سن 18 إلى 35 سنة،وأصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة ،ويمكن التقديم عليها ،من خلال الروابط التى سيتم توضيحها فى هذا البيان، خلال شهر أغسطس 2024 الجارى ..وبحسب المعلومات فإن مجال العمل في هذه الفرص ، "أخصائيات تمويل " ،داخل مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر ،بفروع: القاهرة ، والجيزة ، والقليوبية ، والإسكندرية ، والمنوفية ، والغربية ، والدقهلية ، والشرقية ، وكفر الشيخ ، والبحيرة ، ودمياط ، وبنى سويف ، والمنيا ، وأسيوط، وسوهاج ..ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات محمد جبران وزير العمل بإيجاد فرص عمل للشباب ،بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص ..

وبحسب بيان ،قالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة ،أن الرواتب مجزية،وتأمين صحى، وإجتماعى،ووثيقة تأمين على الحياة..وأن التقديم بفروع المؤسسة،لسكان 15 محافظة ، كما يمكن للراغبات في الحصول على تلك الفرص، التسجيل على الروابط التالية : لمحافظة القاهرة من خلال الرابط :https://forms.gle/M1huRctqdaXiwWEUA ، للتسجيل لمحافظة الجيزة من خلال الرابط : https://forms.gle/FgsSACLYpr1Qikt6A ، ومحافظة القليوبية من خلال الرابط : https://forms.gle/mt5MXcHPUfJAumiH7 ، ومحافظة الإسكندرية من خلال الرابط : https://forms.gle/qsvx7AFv3cNG8JxGA ، ومحافظة المنوفية من خلال الرابط : https://forms.gle/o8WtM1wZhkU9gaFZA ، ومحافظة الغربية من خلال الرابط : https://forms.gle/5YpQkpL62Re1xR1J8 ، ومحافظة الدقهلية من خلال الرابط : https://forms.gle/i2gJeekpt3NxvJcL8 ، ومحافظة الشرقية من خلال الرابط : https://forms.gle/mzW5rX2WoAPWUaSu8 ، ومحافظة كفر الشيخ من خلال الرابط : https://forms.gle/BJf4CJdLBYweRLDs ، ومحافظة البحيرة من خلال الرابط : https://forms.gle/tdzCeuk6kcbEkvSg9 ، ومحافظة دمياط من خلال الرابط : https://forms.gle/c4c7oAhgciCj9LEh7 ، ومحافظة بني سويف من خلال الرابط:https://forms.gle/3x2n8Ha4BDjCUwzWA ، ومحافظة المنيا من خلال الرابط : https://forms.gle/ccw9kjigW41cLxuG6 ، محافظة اسيوط من خلال الرابط : https://forms.gle/n3BWmdhUm1z58ZFS7 ، ومحافظة سوهاج من خلال الرابط: https://forms.gle/844FNXwAW5t36C2y9 ، ويشار هنا إلى أن مواعيد العمل من الساعة التاسعة صباحاً ،حتى الرابعة عصراً،والإجازة الأسبوعية،يومي الجمعة والسبت..ويمكن الإستفسار، والتقديم من خلال التواصل على أرقام 01024956781 – 01280434414 ،بالمسؤول أحمد الشيخ ..