استقبال السفارة المصرية في كرواتيا لبعثة المنتخب الوطني لكرة اليد ناشئات

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 أغسطس 2024 11:25 صباحاً - استقبلت سفارة جمهورية مصر العربية في زغرب بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئات خلال مشاركته لخوض مباراتين وديتين أمام المنتخب الكرواتي المصنف رابع أوروبا خلال الفترة من ٥ إلى ٧ أغسطس ٢٠٢٤، وذلك فى إطار استعدادات المنتخب الوطني لخوض منافسات بطولة العالم القادمة، والتى ستُعقد في الصين خلال الفترة من ١٤ إلى ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤.

وحرصت السفارة على استقبال بعثة المنتخب الوطني في مطار زغرب، وحضور المباراة الودية يوم ٦ الجاري بين المنتخبين المصري والكرواتي والتي توجت بفوز كبير للمنتخب المصري وسط إشادة من الجانب الكرواتي بالمستوي المتميز للاعبي كرة اليد المصريين.