نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فتح باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة 2024، المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2023/2024، اليوم الخميس، على ان يستمر التقديم لمده 15 يومًا حتى يوم 22 أغسطس الجاري، على أن تبدأ إجراءات الاطلاع بالمقرات المحددة اعتبارًا من يوم الأحد 11 /8 / 2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن آليات وضوابط وإجراءات تظلم الطلاب من نتائجهم على النحو التالي:

أولًا: خطوات التقديم للتظلمات:

– فتح باب التقدم للتظلمات لمدة خمسة عشر يومًا اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 8 أغسطس 2024 حتى يوم الخميس الموافق 22 أغسطس 2024.

– سداد مبلغ 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه) عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم التظلم بشأنها من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (البريد المصري ـ فورى ـ أي فينانس) لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

– تم أعمال التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونيًا من خلال الرابط التالي الذي يعمل بداية من اليوم:

https://tazalom.emis.gov.eg/

ثانيًا: الإجراءات المتبعة أثناء التظلمات:

– حضور الطالب بمفرده لمقر التظلمات أو مع ولى أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة.

– الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.

– تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولى الأمر.

– يتم الاطلاع على صورة إجابة ( ورقة البابل شيت ـ ورقة المقالي) بالإضافة إلى نموذج الإجابة.

– يقوم الطالب بمراجعة الإجابات وتجميع الدرجات طبقًا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك.

ثالثًا: الإجراءات المتبعة بعد مراجعة الإجابات من اللجان الفنية المختصة:

– في حالة تعديل درجات الطالب يتم اخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم.

– تعتمد مذكرات الزيادة من خلال رئيس عام الامتحان أو نائب رئيس عام الامتحان.

– تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ إجراءات إخطار وزارة التعليم العالي (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب بعد التعديل.