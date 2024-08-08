نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفوجراف.. خطوات التقديم لتظلمات الثانوية العامة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينشر "دوت الخليج" خطوات التقديم لتظلمات طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بالدور الأول بالعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وجاءت الخطوات كالتالي:

- فتح باب التقدم للتظلمات لمدة خمسة عشر يومًا اعتبارًا من غدا

- سداد مبلغ 300 جنية عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم التظلم بشأنها.

- تحصيل المبلغ في منافذ التحصيل بوزارة التربية والتعليم

- تقدم الطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونيًا من خلال الرابط

‏ https://tazalom.emis.gov.eg

جدير بالذكر أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة 2024، المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2023/2024، اليوم الخميس، على ان يستمر التقديم لمده 15 يومًا حتى يوم 22 أغسطس الجاري، على أن تبدأ إجراءات الاطلاع بالمقرات المحددة اعتبارًا من يوم الأحد 11 /8 / 2024.

وجاءت الإجراءات المتبعة أثناء التظلمات كالتالي:

– حضور الطالب بمفرده لمقر التظلمات أو مع ولى أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة.

– الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.

– تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولى الأمر.

– يتم الاطلاع على صورة إجابة ( ورقة البابل شيت ـ ورقة المقالي) بالإضافة إلى نموذج الإجابة.

– يقوم الطالب بمراجعة الإجابات وتجميع الدرجات طبقًا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك.

و الإجراءات المتبعة بعد مراجعة الإجابات من اللجان الفنية المختصة:

– في حالة تعديل درجات الطالب يتم اخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم.

– تعتمد مذكرات الزيادة من خلال رئيس عام الامتحان أو نائب رئيس عام الامتحان.

– تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ إجراءات إخطار وزارة التعليم العالي (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب بعد التعديل.