حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 أغسطس 2024 02:33 مساءً - وزير الإسكان ومحافظ مطروح يتابعان موقف تسليم الأراضى البديلة لأصحاب التواجدات بمدينة "رأس الحكمة الجديدة"

التوجيه باستيعاب طلبات الأهالى.. وسرعة تسليم الأراضى البديلة. وإنهاء الإجراءات الإدارية لاستخراج العقود والتراخيص

المشروعات التنموية والاستثمارية التى سيتم تنفيذها بمدينة "رأس الحكمة الجديدة" ستخدم أهالى المحافظة وستتيح آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للأهالي

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اجتماعاً موسعاً صباح اليوم، بمدينة رأس الحكمة الجديدة، مع بعض عمداء ومشايخ وأهالي مطروح، لمتابعة موقف تسليم الأراضى البديلة المخصصة لأصحاب التواجدات بمدينة "رأس الحكمة الجديدة"، وذلك بحضور مسئولى وزارتى الإسكان والنقل، والمحافظة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

واستمع وزير الإسكان ومحافظ مطروح، لطلبات الأهالى أصحاب التواجدات بمدينة "رأس الحكمة الجديدة"، وتم التوجيه باستيعاب طلباتهم، وتقديم كل التسهيلات اللازمة، وسرعة تسليم الأراضى البديلة، وإنهاء الإجراءات الإدارية لاستخراج العقود والتراخيص، لسرعة تنفيذ الأهالى لمساكنهم البديلة، وكذا توجيه جميع الشركات القائمة في التنفيذ بالاستعانة بالعمالة والشركات المحلية، وسرعة تهيئة الأراضى وإزالة التواجدات الحالية بمدينة "رأس الحكمة الجديدة"، للبدء في تنفيذ المشروعات التنموية.

وأكد وزير الإسكان ومحافظ مطروح، أن المشروعات التنموية والاستثمارية التى سيتم تنفيذها بمدينة "رأس الحكمة الجديدة" ستخدم أهالى المحافظة، وستتيح آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للأهالي، من خلال مشاركتهم فى تنفيذ تلك المشروعات، وما ستفتحه من آفاق تنموية واستثمارية مستقبلاً.

ومن جانبهم أكد عمداء ومشايخ وأهالي مطروح، تعاونهم وتكاتفهم مع الدولة المصرية فى تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية بمدينة "رأس الحكمة الجديدة"، والتى ستعود بالنفع على الدولة وأهالي محافظة مطروح.