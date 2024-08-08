مكتبة الإسكندرية وحياة كريمة تطلقان برنامجا تدريبيا شاملا بعنوان «ستارز: خطوات نحو تحقيق نجاح حقيقي»

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 أغسطس 2024 02:34 مساءً - أطلقت مكتبة الإسكندرية ومؤسسة حياة كريمة برنامجًا تدريبيًّا شاملًا بعنوان برنامج نجوم مصرية «ستارز: خطوات نحو تحقيق نجاح حقيقي» STARS: Steps Towards Achieving Real Success.

هذا ويضم برنامج STARS سلسة من المحاضرات وورش العمل التي تهدف إلى توعية الشباب وتطوير مهاراتهم، وتم إعدادها وتجهيزها استنادًا إلى أبرز برامج وخدمات مكتبة الإسكندرية .

هذا ومن المقرر ان تقيم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع حياة كريمة احتفالية تدشين برنامج STARSبمكتبة الإسكندرية يوم الأثنين المقبل، وذلك احتفالًا باليوم العالمي للشباب لهذا العام.