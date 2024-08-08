نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تكشف حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي بالعام الدراسي الجديد 2024/2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداولت منشورات على صفحات السوشيال ميديا وعدد من الجروبات التعليمية تُزعم إلغاء الصف السادس الابتدائي بالعام الدراسي الجديد 2024/2025.

وفي ذات السياق، نفى مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كل ما تم تداوله بشأن إلغاء الصف السادس الابتدائي بالعام الدراسي الجديد 2024/2025.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أن هذه المنشورات المتداولة لا أساس له من الصحة، وأن وزارة التربية والتعليم لم تصدر أي قرارات بهذا الشأن، مؤكدا أنه لم يتم إلغاء الصف السادس الابتدائي من العام الدراسي الجديد 2024/2025.

وناشد المصدر الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.

على صعيدًا أخر، كشف محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة الوزارة استعدادا للعام الدراسي الجديد، قائلًا: «لدينا 4 محاور رئيسية سيتم العمل عليها قبل بداية العام الدراسي المقبل، وتتمثل في حل مشكلة الكثافة الطلابية، مشكلة الثانوية العامة، وعودة الطلاب مرة أخرى للمدارس، بالإضافة إلى الاهتمام بالتعليم التكنولوجي وتطويره».