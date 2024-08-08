وزيرة التنمية المحلية تستعرض تقريراً حول خطة وحدة السكان المركزية لتحقيق أهداف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 أغسطس 2024 03:35 مساءً - تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بمواجهة الزيادة السكانية وبناء الانسان وتحسين التنمية البشرية لتحقيق التنمية المستدامة بالجمهورية الجديدة

وزيرة التنمية المحلية تستعرض تقريراً حول خطة وحدة السكان المركزية بالوزارة لتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية ٢٠٢٣-٢٠٣٠

د. منال عوض : تنفيذ 99 مبادرة من وحدات سكان بالمحافظات ضمن خطة السكان التنفيذية لعام 2024/2025.. لضمان الحقوق الإنجابية والتمكين الاقتصادى للمرأة والاستثمار فى الثروة البشرية لخفض نسب البطالة والأمية ونشر الوعي بخطورة القضية السكانية علي المجتمع

في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير للمجلس القومى للسكان بالاهتمام بملف القضية السكانية، وبذل المزيد من الجهود التي من شأنها المساهمة في ضبط النمو السكاني، و تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الملف حتى يتحقق التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي ، وفي ضوء جهود وزارة التنمية المحلية لتحقيق الأهداف السكانية .

كشفت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة من خلال وحدة السكان المركزية لتسريع الاستجابة المحلية للقضيه السكانية بالتعاون مع جميع الوزارات بالدولة والمجتمع المدني.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن وحدة السكان المركزية قامت فى شهر يوليو ٢٠٢٤ بتنفيذ ورشة عمل تنشيطية إفتراضية عبر تطبيق زوم لعدد 100 مع رؤساء الوحدات والمنسقين بالمحافظات لدعم ومراجعة منهجية وأليات العمل، وتوضيح التوجيهات المركزية بناءً على الكتب الدورية الأخيرة، وعرض المبادرات الخاصة بوحدات السكان التى تم إدراجها فى خطة المجلس القومي للسكان وخطط المحافظات لعامي 2024، 2025، كما حيث قامت الوحدة بتقديم الدعم الفني والمتابعة لوحدات السكان لإعداد 99 مبادرة محلية لدعم الإستراتيجية القومية للسكان 2023-2030 والتي تعتمد فى تمويلها على الخطة الإستثمارية لدواوين عموم المحافظات- برنامج الدعم الفني.

ولفتت الدكتورة منال عوض إلى ان خطة وحدة السكان المقبلة تتركز في تحقيق 5 محاور *لضمان الحقوق الإنجابية* سوف تشارك بعدد 5 مبادرات يقوم بها وحدات السكان بالتعاون مع مديرية الصحة والسكان في محافظات (الجيزة وقنا و بني سويف وأسيوط وسوهاج و كفر الشيخ ) بهدف خفض الحاجة غير الملباه لوسائل تنظيم الأسرة، موضحة أن وحدات السكان ستشارك كذلك بعدد 29 مبادرة يقوم بها جميع وحدات السكان بالمحافظات *للإستثمار فى الثروة البشرية* بهدف تعزيز مهارات التواصل والقيادة لدي الشباب من الجنسين، ورفع وعي الشباب بالقضايا المجتمعية لدعم دورهم فى المشاركة الإجتماعية، كما تسعي المبادرات لتمكين الشباب من الجنسين وتأهيلهم للحصول على فرص عمل ملائمة لهم ولمجتمعاتهم، بالإضافة إلى مبادرة تراحم يتم تنفيذها بالأسكندرية لدعم المسنين.

وفيما يتعلق * بدعم محور التعليم والتعلم*... أوضحت الدكتورة منال عوض ان وحدات السكان ستشارك بعدد 18 مبادرة تغطي المحافظات بهدف القضاء على التسرب وخفض نسب الأمية وزيادة عدد سنوات الإلتحاق بالتعليم وتحسين مؤشر التنمية البشرية، *ولتدعيم دور المرأة* تشارك 20 وحدة من وحدات السكان بالمحافظات بعدد 26 مبادرة بهدف تمكين المرأة إقتصادياً وإجتماعياً وبيئياً ورفع الوعي بالقضية السكانية ورفع مستوي دخل الأسرة ومساعدة المرأة المعيلة لدعم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بالإضافة إلى الإستثمار فى الفتيات من خلال برامج موجهه خصيصا لهن، وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أهمية *دعم محور الإتصال والإعلام من أجل التنمية* بالمحافظات حيث ستعمل وحدات السكان بالمحافظات على المشاركة في تنفيذ 21 مبادرة بهدف دعم المشاركة الإجتماعية من كافة القطاعات ورفع الوعي بالقضية السكانية وتعزيز دور الرجال في بناء المجتمع من خلال مبادرة تحدث معه الصادرة من وحدة السكان المركزيه فى عام 2023.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية انه نتيجة للجهود المبذولة من وحدة السكان المركزية بالوزارة بالتنسيق مع وحدات السكان في المحافظات وجميع الوزارات المعنية والمجتمع المدني تلاحظ تحسن العديد من المؤشرات علي مستوي الجمهوريه بناءً علي التقارير الاحصائية التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء منها انخفاض معدلات النمو السكاني خلال الفترة السابقة، ومعدلات الإنجاب الكلية، وارتفعت نسبة ممارسة تنظيم الأسرة، وزاد الطلب عليها، وتحسنت الكثير من المؤشرات الصحية كتوقع الحياه عند الميلاد، ووفيات الرضع والأطفال، ومؤشرات التغذية، وانخفضت نسبة عمالة الأطفال، والبطاله ، وانخفضت نسب الانجاب المبكر وتحسنت نسب الرعايه الصحيه اثناء الحمل والولاده وانخفضت نسب الزواج المبكر، وتحسنت نسب التسرب من التعليم.