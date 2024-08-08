حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 أغسطس 2024 03:35 مساءً - في إطار استكمال المرحلة الاولى من خطة الوزارة بالمرور الميداني على المنشآت الطبية في محافظات الصعيد..

نائب وزير الصحة :يتفقد عدد من المنشآت الطبية بالفيوم ويوصي بتحويل فريق الإشراف بإدارة سنورس الصحية للشئون القانونية التقصير في مهام عملهم

نائب وزير الصحة يوصي بإعادة تدريب الفريق الطبي بوحدة الياس التابعة لإدارة ابشواي الصحية

الدكتور عمرو قنديل يوصي بتوفير الكواشف اللازمة للمعمل وإعادة توزيع الأجهزة الطبية الصالحة للاستخدام بمركز أبو جنشو الطبي

الدكتور عمرو قنديل يشدد علي مراجعة جميع بنود تقييم مديري الإدارات ويمنح مديري الإدارات شهرين فقط للانتهاء من التطوير وتلافي الملاحظات

……….

تفقد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، عدد من المنشآت الطبية ووحدات الرعاية الأساسية بمحافظة الفيوم، في إطار استكمال المرحلة الاولى من خطة الوزارة بالمرور الميداني على المنشآت الطبية في محافظات الصعيد، والتواصل المباشر مع المواطنين، ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية، تنفيذًا لما وجه به الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان .

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الدكتور عمرو قنديل، استهل جولته التفقدية على المنشآت الصحية بمحافظة الفيوم، بزيارة مركز طب الأسرة بمنشأة طنطاوي التابعة لإدارة سنورس الصحية، حيث لاحظ تأخر بعض الأطباء عن القافلة الطبية المتواجدة بالوحدة، و تم استدعاؤهم على الفور، و تبين خلال المرور تغيب بعض أطباء الوحدة عن العمل، وأوصى نائب الوزير بنقل أحد الأطباء خارج الإدارة، لعدم الالتزام بالتواجد في مواعيد العمل الرسمية، وتحويل فريق الإشراف بإدارة سنورس الصحية للشئون القانونية نظرا للتقصير في مهام الأعمال الإشرافية.

وأضاف أن نائب الوزير، تفقد جميع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وانتظام العمل بالمبادرات الصحية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، واستمع نائب الوزير، للمواطنين و شكواهم و تلاحظ عدم توافر بعض المستلزمات الطبية و تم التوجيه بسرعة توفيرها، كما تلاحظ خلال الزيارة تهالك وعدم صلاحية بعض المكونات الانشائية للمركز ، كما تبين أيضا عدم تواجد كاتب الصحة وعدم تكليف بديلا عنه و تم اتخاذ الاجراء في الحال بمجازاة المقصرين و المتسببين في ذلك و توفير كاتب بديل للتكليف بالعمل بالوحدة.

وتابع "عبدالغفار" أن نائب الوزير، استكمل جولته بزيارة مركز طب الأسرة بقرية الياس ثم مركز أبو جنشو الطبي بإدارة ابشواي الصحية، وتفقد خلالها نائب الوزير انتظام العمل بوحدة الياس و تبين التزام فريق العمل و توافر الأدوية و المستلزمات، ولكن تلاحظ عدم استكمال بيانات ملفات طب الأسرة و ضعف المتابعة و الاشراف، وأوصى بإعادة تدريب الفريق الطبي.

واشار الى أن الدكتور عمرو قنديل، اشاد بانتظام العمل بمركز أبو جنشو الطبي، و تبين التزام الفريق الطبي و انتظام تقديم الخدمات الصحية والمبادرات الصحية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وعلي صعيد آخر، تلاحظ عدم توافر بعض الكواشف اللازمة للمعمل كما تبين وجود أجهزة معطلة، وأخرى صالحة و غير مستخدمة، و تم التنبيه على سرعة توفير جميع الكواشف و إعادة توزيع الأجهزة الصالحة للاستخدام.

واضاف ان نائب الوزير اكد على أهمية نظافة وتنظيم المنشأة، كما تفقد لجنة فحص الألبان و منفذ الصرف، وأوصى بالالتزام بإجراءات فحوصات الأم لتقييم استحقاق الصرف و تلاحظ ضعف التردد على فترات العمل المسائية، كما تبين عدم استكمال بيانات ملفات طب الاسرة، وتم التنبيه بسرعة تفعيل الملفات واستكمال بيانات المترددين، كما وجد ان سكن الفريق الطبي المقيم بالمركز غير منظم و مستوى النظافة سئ و اصدر تعليمات بتنظيف المكان في الحال.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، أن نائب الوزير اختتم جولته التفقدية بمحافظة الفيوم بعمل اجتماع مسائي، بحضور مدير مديرية الشئون الصحية بالفيوم، و مديري الإدارات الفنية بالمديرية، ومديري الإدارات الصحية ومديري الرعاية الأولية ومديرين الوقائي بالادارات، وشدد علي مراجعة جميع بنود تقييم مديري الادارات، ووجه نائب الوزير، بمتابعة تطوير وحدات المرحلة الأولى، ورفع الكفاءة و التميز في تقديم الخدمات الصحية تيسيرا على المواطنين و منح مديري الإدارات شهرين فقط للانتهاء من هذا التطوير.