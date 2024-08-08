نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتهاء فعاليات مرحلة التصفيات الأولى من المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - -27 مديرية تعليمية على مستوى مصر تشارك في المسابقة

-1253 فريقًا من المرحلة الإعدادية والثانوية تنافسوا في المرحلة الأولى للمسابقة

-تأهل 300 فريق لمرحلة الحصول على الدعم المالي والفني والتوجيه والإرشاد

-10،000 جنيه مصري كحد أقصى لكل فريق متأهل لمرحلة التوجيه والإرشاد

-المسابقة تركز على مجالات (الطاقة، البيئة، الروبوتات، البرمجيات،الذكاء الاصطناعي)

-المسابقة تهدف إلى تمكين الطلاب من تحويل أفكارهم المبتكرة إلى واقع ملموس

-إجمالي الجوائز يصل إلى 500 ألف جنيه للفائزين في المسابقة



اختتمت فعاليات مرحلة التصفيات الأولى من المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين، والتي تأتي تنفيذًا لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في (صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ) ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ بهدف اكتشاف وتأهيل الطلاب المبتكرين والنوابغ في مجالات العلوم والتكنولوجيا في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي.

وأكد د.هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أهمية المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين التي تُقام ضمن برنامج "نادي الابتكار" iClub في اكتشاف وتنمية مواهب الطلاب المبتكرين بمجالات العلوم والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن تصفيات المرحلة الأولى للمسابقة أقيمت على مستوى 27 مديرية تعليمية، بمشاركة 1253 فريقًا من جميع الصفوف الدراسية المستهدفة في المسابقة (من الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني الثانوي) من مختلف أنواع المدارس (فني، عام، تجريبي، قومي، خاص، فني متطور، STEM، مدارس النيل)، وبعد منافسة قوية، نجح 300 فريق في التأهل لمرحلة الحصول على الدعم المالي والفني لتطوير مشاريعهم الإبداعية، موضحًا أن المسابقة تهدف إلى اكتشاف المواهب الإبداعية لدى الطلاب، وتطوير مهارات التفكير الابتكاري وريادة الأعمال لديهم، وتمكينهم من تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع واقعية قابلة للتطبيق.



تُقام المسابقة في خمسة مجالات رئيسة، وهي أولًا: الطاقة، وتشمل (الطاقة الفيزيائية، الطاقة الكيميائية)، ثانيًا: البيئة، وتشمل (الهندسة البيئية، البيئة وعلوم الأرض)، ثالثًا: الروبوتات والآلات الذكية، ورابعًا: الأنظمة البرمجية، وتشمل (هندسة البرمجيات، الأنظمة المدمجة)، وخامسًا: الذكاء الاصطناعي، وسوف يحصل كل فريق مؤهل لمرحلة الإرشاد والتوجيه في المسابقة على دعم مادي قيمته تصل إلى 10،000 جنيه مصري، ويهدف هذا الدعم إلى مساعدة الفرق في تمويل مشاريعهم، وتطوير أفكارهم الإبداعية.



وتصل قيمة جوائز المسابقة إلى 500،000 جنيه مصري، وتتوزع الجوائز على النحو التالي: (المركز الأول 50 ألف جنيه مصري، والمركز الثاني 30 ألف جنيه مصري، والمركز الثالث 20 ألف جنيه مصري) وتُمنح هذه الجوائز على مستوى كل مجال من مجالات المسابقة الخمسة، وهي: (الطاقة، البيئة، الروبوتات والآلات الذكية، الأنظمة البرمجية، الذكاء الاصطناعي).