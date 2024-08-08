نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تحت الإنشاء".. محافظ الجيزة يتفقد الأسواق الحضارية بمناطق المساكن والملكة وحسن محمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عددًا من الأسواق الحضارية النموذجية بأحياء بولاق الدكرور والطالبية والجاري انشاءهم لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت جولة المحافظ تفقد الأسواق الحضارية بمناطق ( المساكن بسعه ٣٠ محل تجارى )، (الملكة بسعه ٢١ محل تجارى )، ( حسن محمد والمقام على طابقين بسعه ٣٦ محل تجارى ) والتي من المقرر ان تخدم قطاعات سكانية كبيرة بحي بولاق الدكرور والطالبية.

ووجه المحافظ بضرورة مراجعة الأرضيات الخاصة بالأسواق ومراعاة حركة سيارات نقل البضائع والسلع المترددة عليها مشددا على رؤساء أحياء بولاق الدكرور والطالبية بضرورة التنسيق مع القائمين على الأسواق والتجار للإلتزام بالأسعار المحددة للسلع دون مغالاة لضمان تحقيق الأسواق لأهدافها والمتمثلة فى توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة طوال العام وجمع الباعة الجائلين داخل منظومة الأسواق الحضارية.

كما شدد المحافظ على ضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة والمراقبة والالتزام بالمواصفات الفنية الخاصة بشبكات صرف مياه الأمطار، ووضع جداول دورية لأعمال الصيانة للحفاظ على المنشأت الخاصة بالأسواق ومحتوياتها.

وأكد محافظ الجيزة علي حرصه التام على إقامة أسواق حضارية بديلة عن الأسواق العشوائية لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة وإضفاء مظهر جمالي وحضاري بالمحافظة، فضلًا عن توفير فرص عمل جادة للشباب والتشجيع على ثقافة العمل الحر.

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