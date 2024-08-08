رئيس الوزراء: لا صحة لبيع المطارات ونهدف لرفع كفاءاتها مع الشركات العالمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 أغسطس 2024 04:36 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إنه لا صحة لما تردد حول بيع الدولة للمطارات ولا يوجد نية لذلك ولكن الهدف رفع كفاءة وتشغيل المطارات من خلال الشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة، مضيفا: "هذا ليس بدعة وكل مطارات العالم تقوم بهذا الأمر".



وأوضح أن الحكومة لديها رؤية ولكن المشكلة الحقيقية هو حدوث صدمات عالمية لا توجد فى الحسبان ، مثلما حدث من تصاعد الاحداث فى منطقة الشرق الأوسط وتداعيات المشهد والتخوف من اتساع دائرة الصراع، وأيضا ما حدث فى الأسواق العالمية.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة، أن التقديرات للخسائر العالمي فيما حدث يوم " الإثنين الأسود" وصلت لـ 6 تريليون دولار، مضيفا: "هناك أزمة ثقة فى العالم أجمع وأصبح مشهد عالمى".

وقال أن مصادر العملة الأجنبية داخل مصر مستقرة والاحتياجات الرئيسية للدولة مؤمنة ، قائلا:" وقت أزمة العملة استفاد عدد كبير من تجار السوق السوداء وبالتالى نشر الشائعات هدفه إثارة البلبلة