وزير الخارجية يؤكد لنظيره النيجرى حرص مصر على تعزيز أمن واستقرار غرب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 أغسطس 2024 07:32 مساءً - أجرى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا مع بكارى ياو سانجارى وزير الخارجية والتعاون الدولى والنيجيريين فى الخارج بدولة النيجر.



وصرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمى ومُدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أن الاتصال تناول بحث آفاق تعزيز أطر التعاون الثنائى القائمة خلال الفترة القادمة لاسيما فى المجالات الاقتصادية والتنموية، فضلًا عن التوسع فى مسارات الدعم الإنمائية والمساعدات الإنسانية ونقل الخبرة وتدريب الكوادر النيجرية فى كافة المجالات

وأضاف المتحدث الرسمى، أن وزير الخارجية أكد على حرص مصر على تعزيز الأمن والاستقرار فى دول غرب أفريقيا، ودعم جهود الحكومات الوطنية لاستعادة سيادتها وسيطرتها على كافة أراضيها ومجابهة الجماعات الإرهابية، وذلك من خلال التأكيد على دعم مصر للجانب النيجرى فى مُكافحة الإرهاب وبناء قدرات الكوادر الوطنية، وتعزيز التعاون مع مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، فضلًا عن الدورات التى تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام (CCCPA). ونوه عبد العاطى إلى التجربة الرائدة لمصر فى مجال مكافحة الإرهاب ومجابهة خطاب الكراهية والتشدد والفكر المتطرف المؤدى للإرهاب، ودور الأزهر الشريف من خلال مرصد الأزهر والبعثات الأزهرية فى النيجر فى نشر المفاهيم الصحيحة للدين الإسلامي.

كما تم بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمى والدولى، وعلى رأسها مستجدات الأوضاع فى منطقة الساحل وغرب أفريقيا، والتحديات الأمنية التى تواجه دول المنطقة والجهود المبذولة فى هذا الصدد، فضلًا عن عدد من القضايا الإقليمية ذات الأولوية للبلدين.

واختتم أبو زيد تصريحاته، مشيرًا إلى أن وزيرى الخارجية اتفقا على استمرار التشاور والتنسيق خلال المرحلة القادمة لمواجهة التحديات المختلفة التى تواجه القارة الإفريقية، وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية التى تحظى بأهمية مُتقدمة لدى الجانبين.