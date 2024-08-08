هيئة البث الإسرائيلية: قيادة الأركان ووزارة الدفاع قد يكونا هدفا لإيران وحزب الله

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 أغسطس 2024 08:30 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها من هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قالت إن إسرائيل تقدر أن مقر قيادة الأركان ووزارة الدفاع في تل أبيب قد يكونا هدفا محتملا لإيران وحزب الله.

وكان 12 شخصًا من بلدة مجدل شمس في الجولان المحتلة لقوا مصرعهم، بينما أُصيب العشرات وفق وسائل إعلام إسرائيلية، بسبب سقوط صاروخ تم إطلاقه على ملعب كرة قدم، وتتراوح أعمارهم بين 10 و20 عامًا، وتبادل حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي المسؤولية عن الحادث.

وتعتبر مجدل شمس، واحدة من القرى التي بقيت في أراضي الجولان المحتلة بخلاف 163 قرية قام الاحتلال الإسرائيلي بتهجير أهلها بعد احتلالها عام 1967، ومنذ قرار ضمها إلى الأراضي الإسرائيلية في عام 1981، بدأت إسرائيل في بناء المستوطنات اليهودية.