مكتب الاستدامة بجامعة حلوان ينظم ورشة عمل حول البصمة الكربونية

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أحمد جودة - القاهرة - في إطار جهود جامعة حلوان لتعزيز ممارسات الاستدامة، ينظم مكتب الاستدامة التابع لقطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورشة عمل بعنوان "البصمة الكربونية: تأثيرها وطرق قياسها"، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتور أحمد سعيد العزوني، مدير مكتب الاستدامة بالجامعة.

ستُعقد الورشة يوم الإثنين الموافق 10 أغسطس 2024 في تمام الساعة 10:00 صباحًا، وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى إدارة الجامعة.

تأتي هذه الورشة في إطار جهود جامعة حلوان لرفع الوعي بأهمية قياس البصمة الكربونية وإيجاد الحلول الفعالة للحد من آثارها السلبية على البيئة، حيث ستتناول الورشة مفهوم البصمة الكربونية، وكيفية قياسها بالإضافة إلى أفضل الممارسات والتقنيات المستخدمة في هذا المجال. كما ستتيح الفرصة للمشاركين لتبادل الخبرات والأفكار حول هذه القضية الحيوية.

ويأتي هذا في إطار الدور الريادي لجامعة حلوان في مجال الاستدامة البيئية، حيث تتبنى الجامعة سياسات واستراتيجيات متطورة لخفض البصمة الكربونية على مستوى الحرم الجامعي.