الرئاسة الفلسطينية: نطالب بتدخل دولى لإجبار الاحتلال على وقف عدوانه

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 أغسطس 2024 09:32 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها من الرئاسة الفلسطينية تطالب بتدخل دولي لإجبار الاحتلال على وقف عدوانه واحترام الشرعية الدولية وقراراتها، وتصريحات سموتريتش تمثل جريمة حرب يجب أن يحاسب عليها قادة الاحتلال الذين يرتكبون المجازر الدموية بحق المدنيين، وتصريحات سموتريتش بشأن تجويع مليوني فلسطيني وقرار الخارجية الإسرائيلية وضع عقبات للبعثة النرويجية تصرفات استفزازية يتحدى فيها الاحتلال العالم.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.



ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.