عمرو الفقي لوزير السياحة ووفد السفراء الأجانب: العام القادم يستضيف مهرجان العلمين نجوم عالميين من أوروبا وأمريكا

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 أغسطس 2024 09:32 مساءً -
وجه عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة الخدمات الإعلامية، خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية، الشكر إلى وزير السياحة والآثار وسفراء الدول المشاركين في المهرجان.
وأكد عمرو الفقي علي أن فكرة المهرجان قائمة على الترويج السياحى للعلمين وللاستثمار العقارى بها، واليوم بتشريف وزير السياحة شعرنا إن الموضوع بدأ يؤتي ثماره بالنسبة لنا".
وأضاف الفقي خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة العلمين الجديدة، أشكر وزير السياحة الدكتور شريف فتحي على وجوده والسفراء الاجانب والإعلامين المصريين والأجانب، وان شاء الله أوعدكم ان المهرجان يتطور كل عام عن السابق، والعام القادم سنهتم بوجود نجوم عالمين من اوربا وأمريكا.
ويأتى مهرجان العلمين فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التى شهدتها منطقة الساحل الشمالى الغربى بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة فى المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، والتأكيد على دور القوى الناعمة فى دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفى عالمى لوزير السياحة شريف فتحي على هامش جولته بمهرجان العلمين الجديدة برفقة 13 سفيرا ومسئولا أجنبيا، والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، للتعرف علي أنشطة المهرجان، وذلك في حضور ممثلين لـ24 وسيلة إعلام أجنبية.