ماذا عن الترويج لاستقبال وجذب المزيد من السياحة الآسيوية؟ وزير السياحة يجيب: هناك خطة لإقامة معارض في الصين وزيادة رحلات الطيران

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 أغسطس 2024 09:32 مساءً - قال وزير السياحة والأثار الدكتور شريف فتحي خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة العلمين الجديدة رداً علي سؤال احد الاعلامين حول الترويج لاستقبال وجذب المزيد من السياحة الأسيوية لمصر، أن هناك خطة لاقامة معارض في الصين بوجود منظمين رحلات مصريين وصيينين.

وأضاف الوزير، أن هناك تواصل مع وزارة الطيران المصرية من أجل زيادة الرحلات، وأن هناك خطة بالفعل لزيادة السياحة الأسيوية لمصر، ولكن الخطة ستأخذ وقت للتنفيذ.