ماذا عن الترويج لاستقبال وجذب المزيد من السياحة الآسيوية؟ وزير السياحة يجيب: هناك خطة لإقامة معارض في الصين وزيادة رحلات الطيران

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 أغسطس 2024 09:32 مساءً - قال وزير السياحة والأثار الدكتور شريف فتحي خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة العلمين الجديدة رداً علي سؤال احد الاعلامين حول الترويج لاستقبال وجذب المزيد من السياحة الأسيوية لمصر، أن هناك خطة لاقامة معارض في الصين بوجود منظمين رحلات مصريين وصيينين.
وأضاف الوزير، أن هناك تواصل مع وزارة الطيران المصرية من أجل زيادة الرحلات، وأن هناك خطة بالفعل لزيادة السياحة الأسيوية لمصر، ولكن الخطة ستأخذ وقت للتنفيذ.
ويأتى مهرجان العلمين فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التى شهدتها منطقة الساحل الشمالى الغربى بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة فى المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، والتأكيد على دور القوى الناعمة فى دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفى عالمى لوزير السياحة شريف فتحي على هامش جولته بمهرجان العلمين الجديدة برفقة 13 سفيرا ومسئولا أجنبيا، والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، للتعرف علي أنشطة المهرجان، وذلك في حضور ممثلين لـ24 وسيلة إعلام أجنبية.