رئيس الوزراء: توفير 7 مليارات جنيه لسرعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 أغسطس 2024 09:32 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا مساء اليوم؛ بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الجهود التى تبذلها الحكومة ومختلف الجهات المعنية بالدولة لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة، والتعامل مع مشكلة النواقص فى سوق الدواء، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية، ومسئولى الجهات المعنية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن عقد اجتماع اليوم يأتى فى إطار متابعة الموقف الحالى لجهود توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، فى ظل التوجيهات المُستمرة بأن يكون هذا الأمر على رأس أولويات العمل خلال المرحلة الحالية للتعامل مع مشكلة نقص بعض الأدوية.

وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد تناول عدد من محاور العمل التى تتعلق بجهود توفير الأدوية ومختلف المستلزمات الطبية فى سوق الدواء المحلية، وذلك من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض، عن طريق إجراءات وتوفير المناخ المناسب الذى يدعم توطين صناعة الدواء، لا سيما الأدوية الحيوية والخاصة بالأمراض المزمنة، كما تم مناقشة دور شركات القطاع الخاص فى هذا الشأن، سواء المحلية أو العالمية فى توافر الإنتاج محليا.

وفى هذا الإطار، أوضح المتحدث الرسمى أنه تم التنويه لحزمة الإجراءات التى اتخذتها وزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع وزارة المالية وكل من الهيئة المصرية للشراء الموحد، وهيئة الدواء المصرية ومختلف الجهات المعنية لضمان توافر مختلف أنواع الأدوية المستحضرات الطبية فى السوق المصرية، ولاسيما الآليات التى اتبعتها وزارة المالية خلال العام المالى 2024 – 2025 لضمان توافر سيولة مالية لجهات الاختصاص؛ لتوفير الخامات والأدوية اللازمة، بالإضافة إلى عمليات التوسع فى إنتاج وضخ المستحضرات الدوائية المهمة.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم، خلال الاجتماع، تأكيد أنه سيتم توفير 7 مليارات جنيه؛ للعمل على سرعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة بالمستشفيات والصيدليات.