وزير السياحة والآثار: العلمين مدينة سياحية وليست منتجعا بها جامعات وبنوك وحياة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 أغسطس 2024 09:32 مساءً - قال شريف فتحي وزير السياحة والآثار خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا في مدينة العلمين الجديدة، على هامش المهرجان، ردا على سؤال حول الرواج فى العلمين خلال المهرجان ولماذا لا يكون الرواج على مدار العام؟.

اكد وزير السياحة والآثار، أن العلمين لابد ان تتحول إلى مدينة سياحية وليست منتجع سياحى، بها جامعات وبنوك وحياة، وهذا يتطلب خطة كبيرة لوضع العلمين لتكون بها مواطنين لها وسياحة على مدار العام .

مؤكدا أن الكل سيعمل على هذا الموضوع، لان هذه هى الرؤية الموجودة لمدينة العلمين.