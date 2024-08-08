نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر د. مصطفى ثابت يعزي العقيد معتز اللهيبي في وفاة جدته في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يتقدم الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع جريدة دوت الخليج، بخالص العزاء للعقيد معتز اللهيبي الضابط بالقوات المسلحة في وفاة جدته لوالدته، سائلا المولى بالرحمة والمغفرة للفقيدة.
كما يتقدم “ثابت” بالعزاء للأستاذ وليد جمعة والاستاذ وائل جمعة والحاج جمعة أنور المدير العام بالبنك الزراعي سابقا.
وأعرب الدكتور مصطفى ثابت، عن حزنه لرحيل الفقيدة، داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.