وفاة عيسى حياتو عن عمر يناهز 77 عاما في باريس

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 أغسطس 2024 10:29 مساءً - توفي الكاميروني عيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الأسبق اليوم الخميس في العاصمة الفرنسية باريس عن عمر ناهز 77 عاما.

وتولي عيسى حياتو منصب رئيس الاتحاد الإفريقي الكاف منذ عام 1988 حتى عام 2017 ليخلفه أحمد أحمد قبل أن يرحل هو الآخر ليصبح باتريس موتسيبي هو رئيس كاف الحالي.

كما شغل حياتو منصب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم مؤقتًا من أكتوبر 2015 إلى فبراير 2016، بعد إيقاف سيب بلاتر عن ممارسة مهامه. وقد جاءت فترة قيادته القصيرة للفيفا خلال واحدة من أكثر الأوقات اضطرابًا في تاريخ المنظمة، ومع ذلك فقد نجح في توجيهها خلال فترة حاسمة بهدوئه وسلطته المعهودة.

ولد حياتو في التاسع من أغسطس عام 1946 في جاروا بالكاميرون، ولم يكن لاعب كرة قدم سابقًا فحسب، بل كان أيضًا أحد أكثر المسؤولين الرياضيين نفوذاً في أفريقيا. شغل منصب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من عام 1988 حتى مارس 2017، وهي الفترة التي شهدت خلالها كرة القدم الأفريقية نموًا كبيرًا واعترافًا عالميًا.

وشهدت فترة ولايته في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم توسع كأس الأمم الأفريقية، وإضافة المزيد من الفرق الأفريقية في كأس العالم لكرة القدم، وتعزيز البنية التحتية لكرة القدم في جميع أنحاء القارة.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "لقد فقدنا قائدًا عظيمًا، رجلًا كرس حياته لتنمية كرة القدم في أفريقيا. سيظل إرثه مصدر إلهام لنا بينما نمضي قدمًا في مهمتنا لتطوير الرياضة في القارة".

وأضاف، لقد ترك رحيل حياتو فراغاً عميقاً في عالم كرة القدم، وخاصة في أفريقيا، حيث لم يكن مجرد قائد بل كان أيضاً مرشداً لكثيرين. لقد تركت جهوده في الترويج لكرة القدم الأفريقية إرثاً دائماً سيظل في الأذهان لأجيال.

وتمثل وفاة عيسى حياتو نهاية حقبة في تاريخ كرة القدم الأفريقية.