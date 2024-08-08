طبيب الأهلي يكشف تفاصيل حالة كريم فؤاد بعد تعرضه للأصابة في مباراة سموحة بعد تعرضه للأصابة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 أغسطس 2024 11:26 مساءً - قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن كريم فؤاد لاعب الفريق، تعرض للإصابة بكدمة في الركبة، ‏خلال مشاركته في مباراة الأهلي أمام سموحة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.‏

وأوضح أن كريم فؤاد سوف يجري أشعة خلال الساعات القادمة، لتحديد درجة الإصابة قبل وضع البرنامج المناسب له.‏

كان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال الشوط الأول، وغادر الملعب، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ٢٤ لبطولة الدوري الممتاز

لعب الأهلي وسموحة 27 مباراة في تاريخ مواجهاتهما منذ صعود سموحة إلى الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2011، كانت المباراة الأولى يوم 2 ديسمبر 2010 وانتهت بالتعادل 1-1، وآخر مباراة في 28 نوفمبر الماضي وانتهت بالتعادل دون أهداف.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 14 مباراة، وفاز سموحة في أربع مباريات، وتعادل الفريقان في تسع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 44 هدفاً وتلقت شباكهم 22 هدفاً.

أكبر فوز للأهلي في لقاءات الفريقين 4- صفر موسم 2020-2021، 4-1 موسم 2021-2022، 4-2 موسم 2016-2017، كما حقق الفوز 3-1 ثلاث مرات، وأكبر فوز لسموحة كان 3- صفر موسم 2015-2016.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، عبد الله السعيد برصيد 8 أهداف، يليه حسين الشحات ومحمد شريف برصيد 3 أهداف لكل منهما.