تنفيذًا لتوجيهات خالد عبدالغفار.. الصحة: حملة مرور ميداني من قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة على منشآت الرعاية الأولية بالقليوبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 أغسطس 2024 12:32 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تكثيف المرور الميداني على عدد من الوحدات الصحية والمراكز الطبية بمحافظة القليوبية، برئاسة رئيس قطاع الرعاية الصحية الاساسية وتنمية الاسرة وحضور رئيس الادارة المركزية ومديري العموم وفريق الإشراف المركزي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعيًا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة صحية ذات جودة ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية ومعالجته.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عمل فريق المروري الميداني على منشآت الرعاية الأولية شمل التوجيه بحصر كافة الأجهزة المعطلة والعمل على إصلاحها بشكل فوري، وإعادة توزيع الاجهزة الغير مستغلة.

وأشار "عبدالغفار" إلى متابعة تفعيل العيادات التخصصية وخدمات الطوارئ ضمن أعمال منشآت مبادرة تطوير منشآت الرعاية الأولية، كما تم التشديد على العمل على رضاء المنتفعين والالتزام بالتسجيل الطبي السليم والتحقق من صحة البيانات المسجلة وجودتها لكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضافت الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الاسرة، أنه خلال المرور تم اتخاذ مجموعة من الاجراءات من قبل فريق الاشراف للتسهيل على المواطنين والعمل على رضاء المنتفعين بصورة جيدة، كما تلاحظ وجود عجز في القوة البشرية العاملة على ميكنة الملفات العائلية، وتم التوصية بتوفير فريقين إضافيين للعمل بالغرفة حيث تم اتخاذ الإجراءات نحو توفير القوي البشرية الإضافية أثناء المرور.

ولفتت الدكتورة رشا خضر، إلى عقد ورشة عمل بحضور السيد الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ومديري الادارات الفنية والادارات الصحية لمناقشة أهم التحديات التي تواجه محافظة بمنشآت الرعاية الأولية، تم خلالها على التوجيه بضرورة التدريب على رأس العمل واتخاذ الإجراءات الفورية لتلافي الملاحظات أثناء المرور مع وضع الخطط التصحيحية وتحديد المسؤول ومدة التنفيذ، وتشغيل منشآت "حياة كريمة" فور استلامها لضمان تعظيم الاستفادة من منشآت مبادرة تطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، والحفاظ على نظافة المنشآت والمظهر العام الجيد لها، بالإضافة إلى متابعة الانضباط الإداري وتفعيل كافة أجهزة البصمة مع الالتزام بالزي الرسمي.

وتابعت رئيس قطاع الرعاية الصحية الاساسية وتنمية الاسرة، أنه أثناء ورشة العمل تم مناقشة مؤشرات الأداء الخاصة بمنتفعات الصحة الانجابية ، وتم التأكيد على التواصل مع المصانع لتوفير خدمات الصحة الانجابية من خلال العيادات المتنقلة للسيدات العاملات بالمصانع .







