ضبط 45 طن دقيق أبيض وبلدى مدعم بالمخابز السياحية الحرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 أغسطس 2024 04:29 مساءً - واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، ضُبط خلالها حوالى 45 طن دقيق أبيض وبلدى مدعم.

يأتى ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار. وقالت الداخلية إنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.