مصدر أمنى ينفى إقتحام منزل ومكتب محامى بالدقهلية ويكشف تفاصيل الواقعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 أغسطس 2024 04:29 مساءً - أكد مصدر أمنى أن ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، بشأن الزعم بقيام قوة أمنية بإقتحام منزل ومكتب أحد المحامين بدائرة مركز شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية دون وجه حق، عارٍ تماماً من الصحة.

وقال المصدر الأمنى إن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 5 أغسطس الجارى، صدر إذن من النيابة العامة بضبط وإحضار أحد العناصر الجنائية سبق إتهامه فى 5 قضايا، أبرزها ضرب، سرقة وعاهة، مقيم رفقة شقيقه "المحامى المذكور" بمنزل العائلة بالدقهلية، ولا يوجد به مكتب محاماة، مشدداً على أن كافة الإجراءات التى إتُخذت تمت فى إطار من الشرعية، ولم يحدث تجاوزات تجاه قاطنى المنزل.