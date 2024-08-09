رئيس قبرص يؤكد للرئيس السيسى دعم بلاده للبيان المصرى- الأمريكى- القطرى بشأن غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 أغسطس 2024 08:26 مساءً - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مساء اليوم من الرئيس القبرصي "نيكوس خريستودوليدس"، جرى خلاله تأكيد مواصلة تطوير العلاقات في مختلف المجالات، سواء على المستوى الثنائي، أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع اليونان، خاصةً فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية ومجال الطاقة، فضلاً عن التشاور السياسي المستمر بشأن مختلف القضايا.

كما تناول الاتصال الأوضاع الإقليمية، حيث استمع الرئيس القبرصي إلى رؤية الرئيس بشأن ما تشهده المنطقة من تصعيد.

واستعرض الرئيس في هذا الصدد أولويات الموقف المصري والجهود المبذولة لوقف التصعيد في قطاع غزة، مؤكداً خطورة استمرار الحرب، ومحذراً من استمرار تدهور الوضع الإنسانى داخل غزة، كما أكد الرئيس ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، من خلال خفض التصعيد سواء بالأراضي الفلسطينية أو إقليمياً، بالنظر لخطورة الدخول في دائرة مفرغة من الرد والرد المضاد، وبما لا يخدم مصالح كافة شعوب المنطقة.

ومن جانبه، ثمن الرئيس القبرصي الجهود المصرية، مؤكداً حرصه على التنسيق والتشاور مع مصر في إطار جهود تجنيب الإقليم ويلات الحرب، ومشدداً على دعم بلاده للبيان المصري-الأمريكي-القطري بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة، كما شهد الاتصال تأكيد موقف الدولتين حول ضرورة دفع المسار السياسي القائم على حل الدولتين، باعتباره طريق تحقيق السلام والأمن والاستقرار بالمنطقة.