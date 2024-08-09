العلمين الجديدة.. المصريون يحولون أرض الألغام لأكبر مدينة سياحية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 أغسطس 2024 10:37 مساءً - سلَّطت قناة "القاهرة الإخبارية" الضوء على الإنجاز الضخم الذي شهدته مدينة العلمين الجديدة حتى أصبحت إحدى وجهات العالم السياحية، وذلك عبر تقرير لها رصدته عدسات مصوريها، ووفقًا للتقرير، فلا شيء صعب على مصر، فالمصريون يصنعون التاريخ كالعادة كما وصفهم رئيس الوزراء الإيطالي السابق.

ويضيف التقرير: "المصريون استطاعوا تحويل مدينة الألغام إلى أشهر مدينة سياحية بمساحة تصل إلى 50 ألف فدان وبإجمالي سكان يبلغ مليون نسمة لتقدم للعالم ومن داخل صحراء محافظة مطروح مدينة العالمين الجديدة".

وأوضح التقرير أن العلمين الجديدة باكورة مدن الجيل الرابع في مصر وأهم أقطاب التنمية المتكاملة للساحل الشمالي الغربي ومنخفض القطارة، تنقسم إلى 3 شرائح سياحية، وسكنية، وتاريخية؛ استطاعت خلال فترة وجيزة من العمل الدءوب أن تجذب أنظار العالم أجمع؛ وذلك عبر مهرجانها الترويجي الشهير والذي حمل اسمها تحت شعار "العالم علمين".

ووفقًا للتقرير، برز مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة.

وأشار التقرير إلى أن الترويج للسياحة والاستثمار في المدينة، كان ضمن أهداف المهرجان التي تحققت بالفعل بعد انطلاق نسخته الثانية، إذ استطاع أن يبرز رسالة مصر التي حرصت الشركة المتحدة على إيصالها للعالم عبر أجندة ضمت عروضًا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة.

وتابع التقرير: "نسخة مهرجان العلمين 2024 شهدت وما زالت أكثر من 20 فعالية متنوعة بين عروض مسرحية من إنتاج لأشهر المنتجين وبطولة ألمع النجوم".

واختتمت "القاهرة الإخبارية" تقريرها بأن العالم علمين شعار حمل طموحًا وإرادة مصرية توجت بإنجازات ضخمة تضاف لإرث كبير للشعب المصري لتصبح العالمين الجديدة منطلقًا للسياحة.