كولر يتجه لسويسرا ويكلف سامى قمصان قيادة الأهلى فنيا أمام زد وإنبى ومودرن سبورت

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 أغسطس 2024 11:34 مساءً - قرر النادي الاهلي منح الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة السويسري مارسيل كولر، إجازة ابتداءً من اليوم، نظرًا لحالة الإرهاق الشديدة وضغط المباريات المتتالية طوال الفترة الماضية.

كما قرر الأهلي تكليف سامي قمصان المدرب العام، بقيادة الفريق في المباريات الثلاث المتبقية من بطولة الدوري امام زد اف سي وانبي ومودرن سبورت

كما قرر الاهلي منح اللاعبين الذين خاضوا عددًا كبيرًا من المباريات على مدار الموسم راحة ابتداءً من اليوم والاستعانة بعدد من الناشئين في المباريات المقبلة

وقرر الأهلي الاعتذار عن عدم استكمال بطولة كأس مصر بعد الاستماع إلى رؤية مارسيل كولر، والعرض على مجلس الإدارة الذي وافق بالإجماع.

وسيواجه الأهلى نظيره زد اف سى في التاسعة مساء الأحد على استاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وحافظ الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، على لقب الدوري المصري، للموسم الثاني على التوالي، كما حقق 20 فوزا متتاليا.

وتعد هذه المرة السادسة للأهلي التي يحسم فيها اللقب قبل انتهاء المسابقة ب3 جولات، حيث كانت هناك 5 مرات سابقة في مواسم: 1985-1986، 1997-1998، 1998-1999، 2006-2007، 2009-2010.

ووصل الأهلي خلال هذا الموسم إلى 20 انتصارا متتاليا، محطما أطول سلسلة انتصارات للبرتغالي مانويل جوزيه مدرب الفريق السابق (17 انتصارا) موسم 2004-2005.