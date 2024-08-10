الهضبة مكسر الدنيا.. عمر دياب يفتتح حفله فى مهرجان العلمين الجديدة بأغنية «يا أنا يا لاء»

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 أغسطس 2024 12:36 صباحاً - افتتح النجم عمرو دياب حفله المقام حاليا على مسرح "يو أرينا" ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، بأغنية "يا أنا يا لاء"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وكانت نفدت تذاكر حفل الهضبة عمرو دياب ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وشهد الحفل إقبالا غير مسبوق، حيث نفد كامل فئات تذاكر الحفل والتي تتراوح ما بين المليون جنيه للكابينة و 600 جنيه للفئة العادية مرورا بالتنوع في الفئات السعرية.

ويحيي الهضبة عمرو دياب واحدة من أقوى حفلات مهرجان العلمين الجديدة، والذي يستمر حتى 30 أغسطس الجاري، ومن المقرر أن يقدم الهضبة أغنيات، بحبه، دا لو اتساب ، برج الحوت، تملي معاك، انت الحظ، وياه، يتعلموا، شكرا من هنا لبكرة، قمرين، العالم الله، نور العين، يا قمر، راجعين، شوقنا، متخافيش، الماضي، ميال وغيرها.

ويأتى حفل عمرو دياب وعرض مسرحية السندباد في إطار تعاون موسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية ضمن تعاون الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع الموسم.

مهرجان العلمين ضمن استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.