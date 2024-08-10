حظك اليوم.. توقعات الابراج الاحد 11-8-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 أغسطس 2024 08:29 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاحد 11-8-2024

مهنياً: لا تزال التاثيرات الهوائية مناسبة تماما لك فتتحول المعطيات الى صالحك لتصبح اكثر ايجابية وتفاؤلا وتنتقل من مرحلة الى مرحلة ايجابية فتعيش يوما مليئاً بالرغبات الكثيرة والاحلام والاماني التي سوف تتحقق فالنشاطات كثيرة وواعدة كلها بثمار وفيرة ومميزة.

عاطفياً: بينك وبين الشريك أسرار كثيرة، وكلما توطدت علاقتك به اكتشفت أموراً تفرحك وتجعلك مرتاحاً إليه.

صحياً: على أبواب الصيف تكثر المشاريع الترفيهية، فاحزم امرك منذ اليوم وخطط لها.

حظك اليوم برج الثور الاحد 11-8-2024

مهنياً: تتسارع الفرص والمشاريع باستطاعتك إحراز تقدّم تاثيراتمناسبة من بيت المال للشراء او البيع او لاختبار مواضيع جديدة تثير اهتمامك كما سوف تحقق اكثر من هدف مهني تفرح لانفراج وحصول تسوية، وتتحمّس لتنفيذ أفكار ولأخذ خطوات جريئة مالياً ومعنوياً وتقدما في العلاقات والأرباح والمعنويات.

عاطفياً: تحمل أوراقاً رابحة في كسب ود الشريك أكثر فأكثر، وقد تضطر إلى استخدامها في المدى القريب.

صحياً: أكثر من تناول العصير الطبيعي، ولا سيما عصير الجزر والتفاح وغيرهما.

حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 11-8-2024

مهنياً: تتميز بسرعة البديهة والتصرف المنطقي والحكيم تحت تاثيرات القمر في برجك ما يجعلك ترتاح من المسؤوليات الصعبة وتجد نفسك مطمئناً يجعل الوقت مناسب جداً لتطرح أفكارك ومعلوماتك على الآخرين، يجب أن تتخلّى عن خجلك وكن جريئاً إنما لا تكن وقحاً، واطرح أفكارك من دون أي تردد.

عاطفياً: شعور متبادل بينك وبين الشريك في الأمور المصيرية، عندها يكون الحسم مطلوباً في كل المجالات.

صحياً: لكل شيء أوانه، وللرياضة أوانها الذي يجب ألا تهمله مهما كثرت عليك الأشغال.

حظك اليوم برج السرطان الاحد 11-8-2024

مهنياً: تكون التاثيرات ضاغطة وغير مريحة تحت تاثير القمر من الجوزاء فتتعرض لظلم أو محاولة احتيال فكن متيقظاً عليك أن تفتح عينيك جيداً لتدرك ما يجري حولك وما يخطط لك، وعليك أيضاً أن تتمالك أعصابك، فالأضواء مسلّطة عليك بقوة كما عليك الاعتماد على نفسك فقط لتتخلص من العقبات.

عاطفياً: مبادرة جيدة تجاه الشريك تلقى الأصداء الطيبة والممتازة التي توقعتها، وتجعله يغير نظرته إليك ويتقرب منك أكثر فأكثر.

صحياً: مشاركة الأولاد في بعض الرياضات الفكرية تريحك وتنسيك مشاغلك وهمومك.

حظك اليوم برج الاسد الاحد 11-8-2024

مهنياً: يكافئك الحظ بدعم او نجاح او خبر سار لذلك تحرك ولا تبق مكتوف اليدين قد يدفعك هذا اليوم إلى التفكير السليم والتخطيط المستقبلي الجيد، وتقرر مع بعض الزملاء ضرورة التصدي لكل من يضع العصي في دواليب المشاريع.

عاطفياً: إذا شعرت بأن الأمور تسير على نحو سيّئ مع الشريك تراجع وتمهل للتحليل ولإعادة ترتيب الأفكار.

صحياً: ابتعد قدر الإمكان في المناسبات عن المأكولات الدسمة ومختلف أنواع الحلويات.

حظك اليوم برج العذراء الاحد 11-8-2024

مهنياً: ترتفع حدة التوتر والغضب بسبب خطأ او عطل اوتصرف استفزازي تجاهك مع انتقال القمر الى مواجهة برجك من الجوزاء فتعيش تجربة معقدة ومربكة ويسيطر عليك شعور بالتعب والإجهاد نظراً لضعف الفرص وفراغ الحظوظ الأمر الذي يسبب لك القلق تمالك اعصابك وعالج الامور بمنطق وروية.

عاطفياً: الشفافية هي الطريق الأسهل إلى قلب الشريك، وأفضل حل لتذليل المصاعب مهما يكن حجمها.

صحياً: الشعور بعدم الراحة والقلق الدائم ناتجان من الإرهاق المتزايد الذي تعرض نفسك له.

حظك اليوم برج الميزان الاحد 11-8-2024

مهنياً: يوم مميز للنقاشات والاتصالات والأعمال، قد تتاح لك فرصة مناسبة لإدخال تغيير إيجابي على حياتك نظراً إلى أهمية الارتباطات والمسؤوليات التي تحمل في طياتها سفرا وترويجا ناجحا لعملك فتحرك وإختر هدفاً وانطلق لتحقيقه بخطى ثابتة وأكيدة فما من امر يردعك فالنشاطات كثيرة وواعدة بثمار وفيرة ومميزة.

عاطفياً: قد يكون التفاهم هو مفتاح كل الأمور المستعصية، وهذا يكون ولا شك في مصلحة علاقتك بالشريك حتماً.

صحياً: لا تغرق نفسك في مشاكل سطحية قد تسبب لك في ما بعد أزمة صحية أنت بغنى عنها.

حظك اليوم برج العقرب الاحد 11-8-2024

مهنياً: تحصن نفسك بالمعنويات المرتفعة وبسرعة الخاطر وقوة الافكار والاعذار يوم ناشط تفرح لخبر وتزدهر العلاقات المهنية والشخصية تحت تاثيرات القمر من الجوزاء المميزة والمناسبة لتحقيق اصعب واهم الاهداف مصالحات تسويات اسفار أو تشارك في حملة أو ورشة عمل وتعزز موقعك.

عاطفياً: أمور مثيرة للجدل تناقشها مع الشريك، وهي في معظمها مادّة دسمة لتزكية الخلاف المتفاقم بينكما، لكن بحكمتكما تتوصلان إلى ما تتوخيانه.

صحياً: إحم نفسك وحافظ على سلامة وضعك الصحي من الضغوط المهنية المتواصلة.

حظك اليوم برج القوس الاحد 11-8-2024

مهنياً: تعيش يوما متقلبا متطلبا قد تزعجك تاثيرات القمر المواجه من الجوزاء وتخيّب ظنّك وتطرح امامك التحديات والمسؤوليات التي تقع عليك لذلك حافظ على هدوئك ولا تنجرف وراء التحديات تمالك اعصابك انها فترة متطلبة ومتوترة بعض الشيء نظراً لأهمية الانشغالات .

عاطفياً: تجاربك السابقة في المجال العاطفي لم تكن جيدة، لكن ما تواجهه اليوم يختلف كلياً.

صحياً: يوم مناسب للقيام برحلة ترفيهية مع العائلة في أجواء جميلة، لا تتردد.

حظك اليوم برج الجدي الاحد 11-8-2024

مهنياً: تغمرك الحماسة والحيوية تحت تاثيرات القمر من الجوزاء ويتعزز الشعور بالقوة ما يعني ضؤ اخضر للانطلاق فتكثر التنقلات والزيارات وورشات العمل لحسن الحظ أنت تتمتع بسرعة خاطر وتصّرف منطقي كما تجعلك التاثيرات الايجابية تحتل مكانة تليق بكفاءاتك تتمتع بنجومية و حظوظ دسمة وتؤمن لك راحة البال والفرص الممتازة.

عاطفياً: خطوات إيجابية تعزّز وضعك العاطفي، كن مستعداً للأيام المقبلة فهي ستكون أكثر إشراقاً ممّا تتوقع.

صحياً: إذا كنت عاجزاً عن ممارسة أي نشاط رياضي، فخذ وقتك للاسترخاء ولتنشق الهواء.

حظك اليوم برج الدلو الاحد 11-8-2024

مهنياً: تمنحك تاثيرات القمر من الجوزاء الصديق حيوية مذهلة وقدرة استثنائية على استيعاب الأمور، تزداد رغبتك في تحسين وضعك المادي على نحو سريع، وتتقدم بأفكار جديدة ومبتكرة تنال إعجاب المسؤولين عنك فيمنحونك ثقتهم الكبيرة وتستدعى من قبل أرباب العمل لاستشارتك في حل المشاكل المستجدة.

عاطفياً: قد تساعدك أفكار الشريك في حل بعض الأمور العالقة، لكنّ عنادك يؤدي إلى فشل كل الجهود التي بذلتها

صحياً: قد تشعر ببعض القلق والانزعاج بسبب الهواجس المهنية الضاغطة أو مسألة دَين عالقة لا تستطيع حلها.

حظك اليوم برج الحوت الاحد 11-8-2024

مهنياً: يكون بانتظارك امتحان ومسائل ومسؤوليات صعبة حاول ان تتكيف مع الاجواء ولا تسبح بعكس التيار فقد يجرفك معه حاذر من العناد ومن الالتباسات التي قد تورطك في خلاف مع مسؤول او شريك مهني ابتعد عن المنافسات والخصومات والفوضى والعدائية التي قد تتطوّر الى أزمة كبيرة وظروف معقّدة ومؤشرات إلى تأخير في مختلف المعاملات.لا تستسلم غدا يوم افضل بكثير.

عاطفياً: لا تتفرّد بالقرارات المستقبلية، فالشريك لن يقبل بذلك، وسيطالبك بما يعتبره حقاً له، وهو مصيب بذلك.

صحياً: حاول أن تسيطر على أعصابك حتى تتمكن من تطوير قدراتك، لأن ردة فعلك غالباً ما تكلفك الكثير.