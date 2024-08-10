شاطئ العلمين الجديدة المجاني.. إقبال كثيف من الزوار وخدمات ومزايا كثيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 أغسطس 2024 10:29 صباحاً - شهد شاطئ العلمين المجاني، الذي أقامته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إقبالًا كثيفًا من الزوار ومرتادي المدينة، حيث يتوافر به كل الخدمات والمزايا، بالإضافة إلى جمال مدينة العملين وجمال ولون مياهها السماوي وصفائها وشاطئها، الذي يتميز بجودة عالية تضاهي الشواطئ العالمية.

وخصصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية شاطئ العلمين المجاني لاستمتاع المواطنين بجمال وصفاء مياهها، والتي تعتبر من أفضل المدن الساحلية الساحرة.

فعاليات مهرجان العلمين الجديدة مستمرة حتى 30 أغسطس

وانطلقت فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية في الفترة من 11 يوليو الماضي وحتى يوم 30 أغسطس الجاري، والتي تشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى التي أقيمت العام الماضي.

وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة، في نسخته الثانية، قد أعلنت عن تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.