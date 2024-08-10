الحصاد الاسبوعى لوزارة العمل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 أغسطس 2024 01:33 مساءً - جولة في محافظة الغربية لتسليم عقود عمل لذوي همم وشهادات تدريب مهني..وإزالة كافة العقبات أمام صناعة الياسمين والعطور الزيتية ..

-إتفاقية الفحص المهني بين مصر والسعودية تدخل حيز التنفيذ الإلزامي ..و300 شاب حصلواعلى شهادات فحص مهني مُعتمده تُؤهلهم بشكل مُستدام..

- فُرص عمل في المحافظات..وتوجيهات لسرعة تحديث وإعداد "الدليل" لمُواكبة مُتغيرات سوق العمل المحلي والعربي والدولي..

-المُشاركة في فعاليات«مؤتمر المصريين في الخارج»..وتعاون مع "فريدريش ايبرت الألمانية بالقاهرة"..

-جولة الوزير تُؤتي ثِمارها ..فُرص عمل في شركة "الأمُراء لإنتاج السيراميك" بالعاشر من رمضان ..

-برنامج تدريبى عملى لفرق الإسعافات الأولية والأزمات بالوزارة وجهات أخرى ..وعقود عمل لذوي همم بمحافظتي القاهرة والإسماعيلية

-"العمل" تشكر "الخارجية" على التعاون في إنهاء إجراءات نقل جثمان عامل مصري لقى مصرعه بالإمارات ..

أصدرت وزارة العمل اليوم السبت "إنفوجراف " بشأن نشاط الوزارة خلال الـ 7 أيام الماضية، والذي بدأ بجولة في محافظة الغربية ..حيث استقبل اللواء اشرف الجندي محافظ الغربية، بديوان عام "المحافظة"،بمدينة طنطا، السيد محمد جبران وزير العمل،ود. مايا مرسى وزيرة التضامن الإجتماعي،والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي،ود. مصطفى زمزم رئيس مجلس أُمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية ،عضو مجلس امناء التحالف الوطنى ..وسَلّمَ محمد جبران وزير العمل ، في إطار جولته بالمحافظة ،عقود عمل لذوي همم،وشهادات إنهاء دورة الحاسب الآلى لذوي همم من المكفوفين،وكذلك ماكينات خياطة وتطريز،وجوائز لمتفوقات ،من خريجي دفعة دورات تدريب مهني،من المراكز التابعة لمديرية العمل بمحافظة..كمساعدة على إقامة مشروعات صغيرة .. كما شهدت الجولة ،إفتتاح مجموعة من المشروعات التنموية بقرية حنون بمدينة زفتى،بمحافظة الغربية،الواقعة في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"،ومنها مركز " إستدامة للحرف التراثية واليدوية"،التابع لمبادرة حياة كريمة، لدمج المرأة في سوق العمل ،وتمكينهن اقتصاديا.. وتفقد نموذج المحاكاة لبرنامج الإقراض والإدخار الرقمي « تحويشة» الذي نظمه المجلس القومي للمرأة ومؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف بالشراكة مع بنك مصر ..

وكان من أبرز فعاليات جولة الغربية تأكيد محمد جبران وزير العمل حرص الدولة المصرية على تشجيع الاستثمار ،ودعم الصناعة،والاهتمام بالتصدير ،وتوفير بيئة العمل اللائقة..كان هذا التصريح في ختام الجولة ،بزيارة مصنع فخرى لإنتاج العطور وعجينة الياسمين بقرية شبرا بلولة بمركز قطور ، هذا المصنع الذي ينتج 6000 طن سنويا ،ويعمل فيه ما يقرب من 4000 مزارع ،في زراعة 700 فدان،ويغذي سوق العمل العالمي ب60% من احتياجاته للتصنيع..وخلال التواجد في المصنع إجتمع وزير العمل محمد جبران ،ووزيرة التضامن الإجتماعي د. مايا مرسي ،واللواء اشرف الجندي ،محافظ الغربية ،لبحث سبل إزالة جميع المعوقات التي قد تواجه صناعة العطور الزيتية،والتشجيع على الاستثمار فيها..وجرى استعراض بعض هذه التحديات،وطرق حلها …وتجولوا بين العاملين بهذا المصنع الكائن بقرية شبرا بلولة السخاوية "الشهيرة باسم شبرا بلولة"، التي تقع على بُعد حوالي 97 كيلو متر ، شمال العاصمة القاهرة، وتنتج أكثر من نصف إنتاج العالم من الياسمين.وتتميز بالتربة الخصبة لهذا النوع من الزهور ، حيث تنتج هذه النوعية من الأزهار ذات الرائحة الكلاسيكية التي تدخل في صناعة العديد من العطور، وهو ما يجعل الياسمين “حجر أساس في صناعة العطور”،حول العالم ..وشارك في زيارة المصنع،السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي..ووفد من وزارتي العمل، والتضامن ،ومن مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة..

..وخلال الأسبوع سَلّم جبران بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة عقود عمل لذوي همم ،من محافظتي القاهرة والإسماعيلية،بحضور قيادات مديريتي عمل "المحافظتين".. كما قرر وزير العمل ،مكافأة أحد العاملين بمديرية عمل الجيزة ،لتفانيه وإخلاصه في عمله..ووجه وزير العمل ،الشكر والتقدير ،الى د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج ،والقنصلية المصرية بدبي ،على التنسيق والتعاون ،والجهود المبذولة لإنهاء الإجراءات اللازمة، لنقل جثمان عامل مصري لقى مصرعه غرقًا بالإمارات ،الى أرض الوطن ..وخلال الأسبوع أيضًا إستقبل وزير العمل ،بديوان عام "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ،وفد من مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية بالقاهرة،الذي يضم رونيا شيفر الممثل المقيم للمؤسسة،وفرح غزال مدير برامج،وماريا ديلاسيجا من "المقر الرئيسي" ..

كما شهد وزير العمل،بديوان عام الوزارة ، الدورة التدريبية للعاملين بإدارات الوزارة المختلفة ، واعضاء فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي ، وعدد من العاملين بوزارة الخارجية ، بواقع 61 موظف ، حول الإسعافات الاولية ودور فرق التدخل ، والمنعقدة على مدار 5 أيام متتالية ..ووجه وزير العمل ، لجنة إعداد دليل التصنيف المهني المصري 2027،إلى تكثيف الجهود،واللقاءات ،لسرعة تحديث وإصدار النسخة الجديدة من "الدليل"،لمواكبة المُتغيرات التي طرأت على سوق العمل،وذلك برصد المِهن المُندثرة، والمِهن المُستحدثة ،وتوصيفها طبقًا للمعايير الدولية والعربية والمِهنية .. وأعلن وزير العمل ،عن حصول 300 شاب مصري على شهادات فحص مهني مُعتمدة،تؤكد إمتلاكهم المهارات اللازمة للعمل في المملكة العربية السعودية على 5 قطاعات هي :الكهرباء، والسباكة ،واللحام، والنجارة، وميكانيكا السيارات ..وأعلنت وزارة العمل ، عن 700 فرصة عمل جديدة ،لفتيات 15 محافظة ،من سن 18 إلى 35 سنة،وأصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة ،ويمكن التقديم عليها ،من خلال الروابط ، خلال شهر أغسطس 2024 الجارى ...

كما شارك محمد جبران،فى فعاليات النسخة الخامسة من «مؤتمر المصريين في الخارج»،المنعقد في القاهرة ،و الذي أطلقته وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، تحت شعار «من أم الدنيا.. إلى كل الدنيا» ..وأعلن وزير العمل،خلال الاسبوع عن فرص عمل جديدة، في شركة "الأمراء لإنتاج السيراميك" بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان..وقال "الوزير" أن هذه الفرص الجديدة، إحدى ثِمار جولته،منذ أيام،لمواقع عمل،وإنتاج داخل تلك القلعة الصناعية الكبيرة .. كما أعلن وزير العمل، عن عودة مكتب عمل ابو النمرس،بمحافظة الجيزة إلى المجلس المحلي للمدينة،وذلك لعدم جاهزية المقر الحالي لاستقبال الجمهور،وتقديم خدمات له على أكمل وجه ..وأصدرت وزارة العمل ، نشرة التوظيف نصف الشهرية ،التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص .. وإستمرت مديريات العمل بالمحافظات فى تنفيذ خطة الوزارة بشأن تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،وتوفير فرص العمل تنسيقا مع القطاع الخاص ، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والتفتيش على المنشأت لتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل..