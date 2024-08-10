وزير قطاع الأعمال يتفقد مصانع شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر بكفر الدوار

أجرى المهندس محمد شيمي،وزير قطاع الأعمال العام ، اليوم السبت، زيارة ميدانية لشركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بمدينة كفر الدوار محافظة البحيرة، والتي تعد أول منتج للألياف الصناعية في مصر والشرق الأوسط، وذلك استمرارًا لسلسلة الجولات التفقدية للشركات والمصانع التابعة التي يحرص وزير قطاع الأعمال العام على القيام بها لمتابعة سير العمليات الإنتاجية والمشروعات على أرض الواقع

تفقد المهندس محمد شيمي خطوط الإنتاج والعمليات التصنيعية المختلفة، واستعرض الموقف الحالي للشركة وخططها التوسعية والتسويقية، وحجم المبيعات المحلية والصادرات، وذلك بعد عودة الشركة للعمل مؤخرا حيث كانت متوقفة منذ نحو 12 عاما. رافق الوزير في الجولة كلا من الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب للشركة القابضة للغزل والنسيج، والمهندس أحمد حسن العضو المنتدب لشركة الحرير الصناعي.