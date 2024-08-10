ضبط 370 قضية مخدرات و 170 قطعة سلاح نارى خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 أغسطس 2024 01:34 مساءً - فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (370) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (412) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (354,546 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (34,500 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (36,198 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (33,660 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (11,287 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (5,835 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (43,480 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (9,800كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 400 جرام ) .

عدد (20227) قرص مخدر.

عدد ( 134 ) أمبول مخدر .

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (170 قطعة سلاح نارى بحوزة 157 متهم) .. وذلك على النحو التالى :

(6) بندقية آلية .

(16) بندقية خرطوش.

(7) طبنجات.

(141) فرد محلى.

(224) طلقة مختلفة الأعيرة.

(10) خزينة متنوعة.

(466) قطعة سلاح أبيض .

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء .

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (84464) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(354) حكم جناية.

(27126) حكم حبس جزئى.

(4410) حكم حبس مستأنف.

(41561) حكم غرامة.

(11013) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (5) تشكيلات عصابية ضمت (13) متهم إرتكبوا (20) حادث متنوع.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد (49) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (20) متهم .

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط عدد (284) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (25968) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (8) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.