ضبط تشكيل عصابي وراء سرقة بطاريات السيارات بالمنيا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 أغسطس 2024 01:34 مساءً - تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن (المنيا – الإسكندرية) من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن المنيا

ضبط تشكيل عصابى مكون من (عنصرين إجراميين – لهما معلومات جنائية) تخصص نشاطه فى سرقة بطاريات السيارات بدائرة قسم شرطة ثان المنيا ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب (9) وقائع ، وأضافا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات بالبيع لعميل سئ النية "تم ضبطه" وأرشدوا عن المسروقات (10) بطاريات.

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (7 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بسرقة مهمات خاصة من داخل ورشة نجارة تابعة لإحدى المنشآت بدائرة قسم شرطة محرم بك، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة والإستيلاء على المسروقات وبيعها لعميلهم (سئ النية "له معلومات جنائية") "تم ضبطه" وأرشد عن المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.