الأمن العام يواصل ملاحقة المطلوبين وحائزي المواد المخدرة بـ6 محافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 أغسطس 2024 02:47 مساءً - واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (البحيرة ، الشرقية, أسوان ، دمياط , المنوفية , كفر الشيخ) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

مديرية أمن البحيرة

ضبط (عنصر إجرامى " له معلومات جنائية "- بدائرة مركز شرطة شبراخيت) ، وبحوزته ( بندقية خرطوش – 3 فرد محلى وعدد من الطلقات – كمية لمخدر الحشيش وزنت 2,5 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيروين – سلاح أبيض).

ضبط تشكيل عصابى ضم (3 عاطلين " لإثنين منهم معلومات جنائية "– مقيمون بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير ) ، وبحوزتهم ( كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,4 كيلو جرام).

مديرية أمن الشرقية

ضبط ( عاطل وسيدتين "لهم معلومات جنائية" – مقيمون بدائرة مركز شرطة الزقازيق) وبحوزتهم ( بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – كمية لمخدر الهيدرو وزنت 15 كيلو جرام ) .

ضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس) وبحوزتهما ( كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – بندقية خرطوش – فرد محلى وعدد من الطلقات ).

ضبط (عنصر إجرامى" له معلومات جنائية " - مقيم بدائرة قسم شرطة بلبيس) وبحوزته (كمية لمخدر الإستروكس وزنت كيلو جرام – فرد محلى وطلقتان – عدد من الأقراص المخدرة - ميزان حساس).

مديرية أمن أسوان

ضبط (عنصرين إجراميين " لأحدهما معلومات جنائية"– مقيمان بدائرة مركز شرطة إدفو) ، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 3,2 كيلو جرام – كمية لمخدر البانجو وزنت 4 كيلو جرام – عدد من الأقراص المخدرة– 2 فرد محلى).

مديرية أمن دمياط

ضبط (عاطل"له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط).. وبحوزته ( كمية لمخدر الحشيش وزنت 3,750 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيدرو وزنت 7,5 كيلو جرام – طبنجة وعدد من الطلقات).

مديرية أمن المنوفية

ضبط (عنصر إجرامى"له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم) .. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).

مديرية أمن كفر الشيخ

ضبط (عنصر إجرامى- مقيم بدائرة مركز شرطة دسوق) .. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 7,5 كيلو جرام – طبنجة – ميزان حساس).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.