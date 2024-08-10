ضمن جهود التحالف الوطني.. تنفيذ 2866 عملية قلب مجانا من جمعية الأورمان لمرضى الدقهلية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 أغسطس 2024 02:47 مساءً - أعلنت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي عن تنفيذ 2866 عملية قلب مجاناً لجميع الأعمار، حيث يتم إجراء العمليات، وتقديم الخدمات الطبية عالية الجودة على قدم، وساق، والتي شملت عمليات القلب المفتوح، والقسطرة العلاجية، والقسطرة الاستكشافية، وغيرها من العمليات الجراحية للمرضى غير القادرين بقرى، ونجوع محافظة الدقهلية، وذلك تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية في إطار توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا؛ للحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان على أن العمليات شملت عمليات القلب المفتوح، والقسطرة العلاجية، والقسطرة الاستكشافية، وغيرها من العمليات الجراحية بالقلب، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة، لافتًا إلى أنها تتم تحت رعاية اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وبالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية.

وأوضح أن دعم مرضى القلب يأتى استكمالاً لما تقوم به جمعية الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية، وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة، وبالمجان تمامًا؛ نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب، وزيادة تكلفة العلاج، والتكلفة العالية لجراحات القلب، والقسطرة العلاجية؛ مما يضاعف معاناة مرضى القلب غير القادرين من أهالى محافظة الدقهلية.