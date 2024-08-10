نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سويلم: تثبيت الجسر المشترك بين قناة طنطا الملاحية ومصرف تلا لاستعادة قطاع المصرف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن تجربة تثبيت الجسر المشترك بين قناة طنطا الملاحية ومصرف تلا، تهدف لاستعادةقطاع مصرف تلا.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الري، اليوم السبت، لمحافظة الغربية لتفقد حالة الري بالمحافظة.

وأشار سويلم إلى أنه تم تنفيذ التجربة على نطاق محدود بطول ١٠٠ متر تقريبا علي الجسر لقياس مدى نجاح الفكرة ثم تم التوجيه بالتنفيذفي طول المسافة المتعبة لنحو ٣ كم طولي على الجسر المشترك، وقد أثبتت هذه التجربة العملية نجاحها ووفرت علي الدوله ملايينالجنيهات وحققت هدف استعادة مسطاح الترعة والجسر.

ووجه سويلم، أجهزة الري والصرف بالغربية بالتنسيق مع أجهزة المحافظة، لضمان عدم إلقاء القمامة والمخالفات بموقع الجسر المشترك، كماوجه بالتنسيق مع المحافظة لبحث استثمار هذه المساحة على الجسر بالشكل الأمثل، في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارةوالمحافظة لتعظيم الاستفادة من أملاك الرى بالمحافظة.

كما وجه الوزير بإجراء دراسة عاجلة لحصر التعديات على نهايات الترع بشبكة ري المنوفية واتخاذ اللازم لإزالتها بشكل فورى لضمانوصول المياه لنهايات الترع وتحسين حالة الرى بالمنطقة، والتي تعتمد حاليا علي المغذيات لإمدادها بالمياه لحسم شكاوى المنتفعين عليها.