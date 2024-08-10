وزير قطاع الأعمال يلتقى محافظ البحيرة ونواب البرلمان خلال زيارته للمحافظة

واصل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، جولته الميدانية، اليوم السبت، وقام بزيارة إلى شركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، حيث كانت في استقباله الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.

وفي مستهل الزيارة، عقد المهندس محمد شيمي لقاء مع محافظ البحيرة تناول عددا من الموضوعات محل الاهتمام المشترك وموقف مشروعات الشركات التابعة بالمحافظة خاصة في قطاع الغزل والنسيج، وذلك بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، واللواء عصام جلال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، والمهندس محمد الخضراوي العضو المنتدب لشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار.