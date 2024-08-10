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وزير الري يتفقد تجربة تثبيت جسر مشترك بين قناة طنطا الملاحية ومصرف تلا

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 أغسطس 2024 03:32 مساءً - منال عبداللطيف

تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تجربة تثبيت الجسر المشترك بين قناة طنطا الملاحية ومصرف تلا .

 

وصرح الدكتور سويلم أن هذه التجربة تهدف لتأهيل الجسر المشترك بهدف إستعادة قطاع مصرف تلا ، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ التجربة علي نطاق محدود بطول ١٠٠ متر تقريبا علي الجسر لقياس مدى نجاح الفكرة ثم تم التوجيه بالتنفيذ في طول المسافة المتعبة لحوالي ٣ كم طولي علي الجسر المشترك ، وقد أثبتت هذه التجربة العملية نجاحها و وفرت علي الدوله ملايين الجنيهات وحققت هدف إستعادة مسطاح الترعة والجسر .

 

ووجه الدكتورهاني  سويلم لأجهزة الرى والصرف بالغربية بالتنسيق مع أجهزة محافظة الغربية لضمان عدم إلقاء القمامة والمخالفات بموقع الجسر المشترك ، كما وجه سيادته بالتنسيق مع المحافظة لبحث استثمار هذه المساحة علي الجسر بالشكل الامثل في إطار برتوكول التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة لتعظيم الإستفادة من أملاك الرى بالمحافظة .

 

كما وجهبإجراء دراسة عاجلة لحصر التعديات علي نهايات الترع بشبكة ري المنوفية واتخاذ اللازم لإزالتها بشكل فورى لضمان وصول المياه لنهايات الترع وتحسين حالة الرى بالمنطقة ، والتي تعتمد حاليا علي المغذيات لإمدادها بالمياه لحسم شكاوي المنتفعين عليها .

 

 

 

 

 

 

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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